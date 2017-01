No hemos descubierto el hilo negro, sólo se trata de ser más asertiva

Por Andrea Sánchez

Conseguir un trabajo que nos haga sentir felices y plenas a veces puede parecer una tarea complicada, pero lo que es aún más es intentar armar nuestro CV u hoja de vida, como se le conoce en algunos países. La desesperación y la falta de experiencia pueden hacer que comentamos ciertos errores, pero hoy vamos a decir qué es lo que debes evitar.

Elimina la palabra experiencia

En lugar de decir que eres 'experto' o no en un tema, es mejor que pongas los logros que has conseguido en tus anteriores trabajos, hablan más de ti los hechos que el expertos que digas tener.

Tus primeros empleos

A menos de que sean de suma importancia para el puesto por el que compites, no pongas tu experiencia como cajero de una cadena de restaurantes de 'fast food', no quiere decir que no valga y que no puedas decirlo, simplemente algunos reclutadores ven innecesario que pongas este tipo de detalles.

No es un ensayo

Aunque seguro has participado en muchos proyectos y tienes todas las ganas de conseguir un mejor puesto, debes poner a prueba tu capacidad de síntesis y poner sólo cosas relevantes e interesantes para quien te está entrevistando.

Todos tus estudios

Ojo, este punto depende del puesto al que apliques y tu desarrollo profesional. A muchos reclutadores no les interesa saber dónde cursaste la educación básica y se centran en los estudios universitarios y especialidades.

Un mail poco profesional

Si tienes una tierna dirección de coreo que se llama [email protected] , está bien, para asuntos personales y redes sociales, pero para solicitar trabajo es mejor que crees uno con tu nombre y apellidos.

Palabras que no entiendas

No 'luces más profesional' por poner términos en inglés o en otro idioma o tecnicismos, si no sabes exactamente qué son y la persona que te entrevistará sí, estarías ante una situación muy embarazosa.

No mientas

Ojo aquí, sé sincera, no ganas nada mintiendo y exagerando las cosas, si consigues el puesto, tus debilidades se verán evidenciadas en poco tiempo.

