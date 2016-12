¿Lista para las doce campanadas? ¡Recibe el 2017 con puros éxitos!

Por Karen Hernández

El año está por terminar y seguro que ya tienes una decena de elementos para llevar a cabo tus rituales para despedir el año viejo y comenzar una nueva etapa.

Entre todos esos rituales, sin duda el más importante es la lista de propósitos que hacemos con todo aquello que queremos concretar durante el nuevo año. Sin embargo, muchas veces nos enfocamos en cosas materiales, cuando en realidad, lo que nos llevará obtener lo que deseamos, son los cambios de actitud y los riesgos que tomamos.

Quizá, junto al 2016 terminaste la Universidad, entraste a un nuevo trabajo o estás por iniciar un nuevo proyecto y el 2017 está lleno de incertidumbre y ambiciones. Por eso, si lo que quieres es convertirte en alguien poderoso, estas son las cosas que debes hacer para tener éxito, sobretodo en el ámbito profesional.

1. Deja las excusas

Nadie llega a la cima poniendo "peros". Las excusas te limitan y evitan tu crecimiento. Por eso, personas exitosas saben que nadie hará las cosas por ellos, así que sin importar los obstáculos que haya, debes por lo menos intentar saltarlos. Conoce tus debilidades y conviértelas en fortalezas, esto te ayudará a tomar las riendas de tu propia vida primero.

2. No te predispongas

Está bien que armes todo un plan de vida, pero no te predispongas al fracaso, ni hagas que la incertidumbre te domine. Tampoco te confíes demasiado y creas que por tu inteligencia y tu talento , tienes el éxito asegurado. Aprende a esforzarte y aprovecha al doble esas armas que tienes para lograr tus objetivos.

3. Pensar en pequeño

Deja de tener miedo y de conformarte con poco. Ten planes a futuro y haz grandes acciones para que se conviertan en realidad lo más pronto posible. Aunque suene cliché, soñar en grande hará que tu motivación sea mayor y que te esfuerces por alcanzar tus metas. Recuerda que es inevitable tropezar, pero si tienes claros tus objetivos, sabrás levantarte y continuar.

4. Olvídate del perfeccionismo

Otro cliché muy cierto: nadie es perfecto. Esto no implica que debes esforzarte menos, sino que debes aprender a canalizar tu tiempo para obtener resultados. El miedo al fracaso te bloqueará y hará que pierdas muchas oportunidades.

5. No más multitasking

De acuerdo, las exigencias del mundo actual requieren que sepamos hacer de todo, al mismo tiempo, lo más rápido posible. Sin embargo, esto no ayudará a que hagas las cosas bien, ya que no podrás concentrarte. Es bueno que hagas de todo, pero lo mejor es que canalices toda esa energía en una sola cosa (aplicando el punto anterior) para tener mejores resultados.

6. Adiós falsas apariencias

No te atribuyas habilidades que no tienes. Decir que sabes hacer una cosa cuando no, para quedar bien es lo peor que puedes hacer. Sí, a veces es necesario y qui´za lo aprendemos sobre la marcha, pero cuando se trata de un trabajo pesado que va a interferir con otras tareas, sólo aumentará tu lista de pendientes, te saturarás y no podrás terminar. No aparentes. Tampoco intentes caerle bien a todo el mundo, así que no pretendas cambiar tu personalidad para "encajar". Puedes cambiar actitudes para mejorar, pero las personas exitosas saben que tener cierto número de "enemigos", significa que estás haciendo cosas importantes.

7. Decir "no puedo"

Este es un punto básico que tienes que tatuarte en la cabeza. Renunciar porque algo se te hace difícil, se convierte en un cúmulo de pensamientos y actitudes negativas que te limitarán y que evitarán que hagas las cosas, incluso aquellas en las que eres experto. No te conviertas en tu mayor obstáculo y haz lo que tengas que hacer o nunca sacarás tu verdadero potencial.

