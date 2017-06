Lo sabemos, ese momento puede volverse en un verdadero ataque de ansiedad

Por Andrea Sánchez

No me dejarás mentir, cuando estás comenzando a salir con alguien muchas inseguridades se pueden hacer presentes en tu vida. Aunque tengas toda la química del mundo, decenas de preguntas pueden surgir de la nada, ¿le gusto? ¿por qué no me ha escrito aún? son sólo algunos de los pensamientos que cruzan por nuestra mente.

Con la llegada de las redes sociales todo se vuelve más inmediato, hay miles de formas de saber de la otra persona, por eso si no recibes un mensaje a través de alguna plataforma, la ansiedad comienza a aparecer. Aquí van algunos tips para salir victoriosa de esta situación.

Olvida los mensajes

Sé lo difícil que resulta, pero en verdad, seguir con tu rutina puede mantener tu mente distraída y alejada de pensamientos negativos. Cuando la mente está ocupada la puedes librar de decenas de historias. Estar al pendiente de las alertas en el celular no hará que te escriba más rápido.

No al acoso

Si están teniendo una conversación y él o ella no responden rápido, no te estreses, probablemente tuvo algo qué hacer, recuerda que como tú, esa persona especial tiene una vida y la está disfrutando. Si no es algo relevante, no le escribas, no hay necesidad de recordarle que existes.

No analices todo

Que nuestra principal forma de comunicarnos sean los mensajes de texto ha hecho que queramos darle otro significado a cada palabra. Por ejemplo, hace meses salía con alguien y cuando me escribía tendía a analizar todo, absolutamente todo lo que él escribía, eso me trajo mucho estrés y ansiedad. A veces un emoji con un beso es sólo eso, no hay nada escondido.

No te exaltes

Sé que puede resultar un verdadero reto afrontar todas las emociones que nos provoca salir con alguien, pero mantener la mente tranquila, no pensar más de la cuenta en esa persona y controlar el río de emociones que nos inundan, puede resultar más práctico que caer en la ansiedad.

Sé paciente

El interés se nota, cuando alguien quiere que estemos bien y nos quiere hacer parte de su vida, hará lo imposible por tenernos en ella, date tiempo de descubrir si deseas estar con esa persona, las cosas que acomodarán, te lo aseguro.

