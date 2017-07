Más allá de cómo lucimos, es más importante cómo pensamos y lo que tenemos para dar

Las relaciones interpersonales pueden llegar a ser un tanto complicadas, relacionarnos con otros, convivir, exponer lo que somos, a veces es incómodo para algunas personas. Muchos piensan que ser atractivo está íntimamente relacionado con la apariencia, pero no es así. De hecho, estamos convencidas que el físico pasa a segundo plano cuando la persona que tenemos frente a nosotros, sea hombre o mujer, tiene una personalidad arrolladora.

Sé menos interesante y más interesado

Ojo, no quiere decir que tienes que mentir o centrar tu atención en la otra persona, pero uno de los errores más comunes que cometemos es hablar de nosotros en exceso, muchas veces tratamos de convencer a la otra persona que somos suficientes, pero no nos detenemos a escucharla, si te interesas en tu interlocutor, es más sencillo que se sienta en confianza contigo. En el libro 'Anatomy of Love' de Helen Fisher, señala que en un primer encuentro nos esforzamos por ser más atractivos, amigables e interesantes de lo que en realidad somos, pero nunca centramos nuestra atención en el otro.

Diversifica tus experiencias

A qué vamos con este punto, la gente que conoce a más personas, que tiene círculos de amigos diferentes se vuelve en automático más interesante debido a que está expuesto a muchas formas de pensar y ver la vida, por lo tanto, las actividades que realiza son diversas y, en algunos casos, contrastantes.

Siempre muestra una sonrisa

No nos referimos a que mientas o que a que no te des permiso de esta triste, pero sonreír es un mecanismo que te ayuda a hacer amigos, a que las personas confíen en ti y sepan que estás abierto a escucharlos. Los músculos faciales que contraes cuando sonríes están asociados son el sentimiento de placer, así que ya sabes, a mostrar tu sonrisa más seguido.

Ten cosas que te apasionen

Sí, a mucha gente su trabajo le produce gran placer y satisfacciones, pero además del trabajo, busca actividades en las que puedas desarrollar tu potencial. Cosas que te hagan feliz y puedas compartir con otros.

Cuida de ti

Quizá este punto sí tenga un poco que ver con el físico, pero no como lo estás pensando La personas que cuidan de sí, comen bien, hacen ejercicio, van al médico y duermen bien, son más atractivas que las que no lo hacen, debido a que las actividades antes descritas liberan hormonas de la felicidad, mismas que son percibidas por la persona que está frente a ti.

