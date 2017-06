Sea por trabajo o por turismo, si viajas, cambia tu ubicación en Tinder apenas aterrices. Te sorprenderá cuánto puede ayudarte a disfrutar más tu destino.

Por Andrea Iorio, Director de Marketing y Comunicaciones para Tinder en Latinoamérica

El hecho de viajar no se reduce a ver qué lugares visitas o en cuántos hoteles te quedas, lo importante es lo que haces cuando estás en el exterior y las personas que conoces. Francisco Ortiz, el autor argentino de Viajando con Fran, y Jadis, creadora del sitio mexicano Blog Viajero by Jadis no podrían estar más de acuerdo.

Pero ¿qué le ofrece Tinder a quienes andan solos por el mundo? Muchos viajeros y mochileros se han hecho la misma pregunta. Por eso compartimos con ustedes los 5 mejores usos para Tinder en el extranjero y la experiencia de viajeros reales usando la app en sus recorridos.

1. Conocer personas interesantes de una manera simple y sin complicaciones

Supongamos que te quedas en una ciudad solamente dos días por una conferencia y preferirías compartir una conversación interesante con alguien que llamar al servicio de habitación y comer sólo en el hotel. Tinder funcionaría como el medio perfecto de contacto con personas ubicadas a pocos kilómetros de distancia, listos para sacarte de tu habitación.

"Siempre utilicé la app para encontrar personas interesantes. Es una herramienta para conocer gente cuando viajo. Y no soy el único que piensa así. Sé de muchos que la utilizan de la misma manera", afirma Francisco.

Gente local, otros viajeros, siempre hay una oportunidad. Jadis recuerda: "La primera persona que conocí en la app fue un mexicano muy gracioso, muy conversador y creativo, que ahora es mi amigo. Le dije que iba a Baja California y me puso en contacto con un amigo suyo que estudia Turismo Alternativo. Gracias a eso pude visitar lugares increíbles y conocer a sus amigos nómadas. Creamos una gran red gracias a un contacto en Tinder".

2. Aprender y practicar un idioma nuevo

Una de las mejores cosas de viajar es entender el idioma local. Tal vez hayas estudiado francés durante muchos años y, cuando llegas a Burdeos, por fin puedes practicarlo... Si tan solo conocieras a alguien que te alertara sobre qué palabras son motivo de burla para los lugareños, o cuáles son las que te hacen parecer presuntuoso. Y, por supuesto, todos hablan tan rápido... Un guía local siempre es un complemento bienvenido.

"Otra persona que conocí era un canadiense, un nómada digital, vegetariano y muy conversador. Hablaba muy poco español, y fue sumamente divertido pasar mi tiempo con él. En algún momento me habló de 'la magia de los idiomas' y, hasta el día de hoy, me manda fotos de los lugares que visita. Siempre tiene su mochila en la oficina", recuerda Jadis.

Conocer gente que habla el idioma del lugar es también una gran oportunidad para aprender expresiones típicas, y además demuestra nuestra disposición para integrarnos. Y esto funciona en ambos sentidos: si los lugareños quieren practicar español, podemos devolverles el favor.

Además, puedes ganar un amigo por correspondencia para toda la vida y seguir practicando escribiendo a la distancia.

3. Conocer la ciudad como uno de sus habitantes

Supongamos que el amigo que tienes en tu destino está ocupado o viajas solo a una ciudad desconocida, pero preferirías evitar las típicas trampas para turistas y, en vez de ello, descubrir algo auténtico.

Si bien Tinder suele usarse para el romance, la ventaja de usar la aplicación cuando estamos de visita en una ciudad nuevas es que tus matches probablemente sean locales. Te sorprenderá ver lo comunicativas que pueden ser las personas. Con su experiencia en restaurantes y actividades, obtendrás lo que cualquier viajero moderno desea: una experiencia auténtica.

4. Conocer la cultura local (y el contexto de citas del lugar)

"Mientras viajaba por Ucrania, conocí una chica ucraniana que vivió un tiempo en Argentina, luego se mudó a Canadá, pero en ese momento estaba en su país visitando a su familia. Vi su perfil en Tinder. Terminamos explorando la ciudad juntos durante 3 días, aprendiendo historia local y asuntos actuales. Incluso pasamos un día en la playa de una ciudad cercana. Comí en la casa de su abuela, conocí a sus amigos y, hasta el día de hoy, nos mantenemos en contacto", recuerda Francisco.

Cuando utilizas Tinder en el extranjero, hay mucho por aprender. Primero, surge la curiosidad: Sé cómo es el ambiente de citas en Chile, pero ¿cómo sería si viviera en Barcelona? ¿O en Atenas? ¿O en Managua? ¿O en Tokio?

5. Ganarle a la soledad y el aburrimiento al viajar solo

Viajar solo puede ser tan divertido como viajar con amigos. Tinder te brinda la oportunidad de relacionarte con personas que, de otro modo, nunca conocerías.

Jadis lo sabe bien. "Tuve la suerte de conversar con muchos hombres que no estaban buscando una relación o amor, sino conocer a otra persona, reírse, hacer amigos en donde estuvieran. Es parecido a lo que sucede cuando conoces a alguien en un bar o en la escuela".

Puedes tener una conversación interesante con alguien que, sin la app, nunca hubieras conocido, una comida en un restaurante que hubieras pasado por alto, en un vecindario que hubieras ignorado, o encontrar un compañero que te lleve a una fiesta clandestina de esas que nunca hubieras descubierto solo. En definitiva, vivir la ciudad como si fuera tuya.

Cómo optimizar tu perfil de Tinder en el extranjero:

Para asegurarte de que estás enviando las señales correctas, estos son algunos consejos para viajeros que usan Tinder:

- Actualiza tu biografía cuando llegues a un lugar nuevo. Destaca tu nacionalidad y el hecho de que estás viajando.

- Escribe cuáles son tus intenciones con toda claridad en tu biografía. Haz que tus matches sepan que estás de visita en la ciudad por algunos días, y no por semanas. Consejo: Empieza una conversación con esta frase cuando estés con un nuevo amigo de Tinder:

"Estoy aquí hasta [cuando sea]. Busco recomendaciones locales sobre lugares adonde ir o cosas que hacer". Encontrarás que a mucha gente le encantará la idea de mostrar orgullosamente su ciudad o pueblo y si se presenta la posibilidad de tener un romance, eso siempre es un incentivo.

Por supuesto, la seguridad es importante cuando conocemos a otras personas. Puedes repasar algunos consejos básicos de seguridad en www.gotinder.com/safety y para cuando viajes:

● Organiza la cita para el día y busca información sobre el lugar o el vecindario donde se encontrarán.

● No des tu número si algo te genera dudas. Sí, está bien ser exigente.

● Recuerda que no tienes que quedarte en un lugar si te provoca incomodidad o estrés. Irte educadamente siempre es una opción.

Tinder Passport

Tinder es un gran medio para conocer personas cuando viajas por el mundo. Y para aquellos que les gusta estar en constante contacto con lo internacional, Tinder Passport es una gran herramienta que te permite encontrar gente en otras ciudades mientras aún estás en casa. De este modo, puedes obtener información sobre lugares para visitar y cosas que podrás hacer antes de viajar.

