Si estás buscando a alguien con quien compartir tu tiempo, no dudes en hacerlo con alguien que tiene un mejor amigo perruno

Por Karen Hernández

A veces, los dueños de los perros no miden el amor que sienten hacia sus amigos peludos y pueden llegar a olvidarse de los seres humanos por completo. Muchos son vistos como seres de otro planeta por hablarle a sus perros como si fuesen bebés humanos, pero seamos realistas, detrás de todo ese pelo y sus cuatro patas, hay un ser divino que nos llena de felicidad. ¡Son los mejores consejeros y amigos!

Los perros tienen una manera muy especial de enseñarnos aquellas cosas sobre la vida que no podemos ver nosotros mismos por ello, nada como aventurarte a salir con alguien que tenga un amigo canino. Te damos ocho buenas razones para hacerlo:

Somos ferozmente leales

Una de las cosas más importantes que nuestras mascotas pueden enseñarnos es la importancia de la lealtad. Si bien es cierto que a veces podemos poner a nuestros perros primero, es la mejor muestra de lo leales que podemos ser. Al igual que nuestros amigos perrunos, esperamos un buen trato y a cambio, compartiremos nuestra lealtad con otros también.

Sabemos cuidar de alguien (y nos importa mucho)

Criar a un perro no es tan alejado de criar a un humano; ambos necesitan atención y cuidados para sobrevivir. Hay que alimentarlos, bañarlos y limpiar sus necesidades. Las amantes de los perros hemos visto de todo así que estamos preparadas para enfrentarlos prácticamente a lo que sea en una relación (como el exceso de mocos cuando el resfriado ataca o esos gases nocturnos cuando el estómago hace de las suyas). Sí, cuando vemos que nuestro amigo se siente mal, no dudamos en abrazarlo y mimarlo así que no dudes que será igual con el que ons gusta.

Somos muy responsables y comprometidas

Tener un perro de mascota (o dos o tres) no es tarea fácil y ante todo, nos aseguramos de lque todo esté en orden con su vida, al tiempo que organizamos la nuestra. Con las mascotas aprendemos a hacer citas con el veterinario y hasta con el de la estética perruna, estamos al tanto de comprar su comida y de sacarlos a pasear en cuanto sea necesario. Así que si estás buscando una chica responsable, ¡no busques más!

Somos muy activas y divertidas

Disfrutamos caminar con nuestros perros en el parque o alrededor de la cuadra, por lo que el ejercicio es parte de nuestra rutina. A menudo buscamos nuevos lugares o actividades para hacer con nuestro perro, desde ir la playa hasta encontrar un lugar recóndito con un lago así que siempre tendremos algún plan nuevo que proponer. Con los amantes de los perros no hay silencios incómodos ni aburrición.

¡Somos muy felices! (y saludables)

La ciencia nos respalda en este punto pues según investigadores de The American Heart Association y Center for Human-Animal Interaction, tener un perro combate la depresión, alivia el estrés y disminuye la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares.Así que es probable que siempre nos veas con una sonrisa y energía, especialmente después de haber visto a nuestro amigo peludo.

