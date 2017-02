La película parece un cliché de los clásicos románticos, pero tiene un giro inesperado que nos da un golpe de realidad. Nota: cuidado con los spoilers

Por Karen Hernández

"La La Land: La Ciudad de las Estrellas" se ha convertido en una de las favoritas del año. La temática, la ejecución, los colores y la vibra son impecables y trajo de vuelta el cine musical que tan olvidado estaba.

A través de referencias del cine clásico de Hollywood, como 'Singing in the Rain', 'Sweet Charity' y 'West Side Story', La La Land pasó a ser una exitosa sucesora de un Moulin Rouge (basada en exitos rock de los 80), una de las últimas películas del género que vimos en pantalla.

DESCUBRE MÁS

Como suele pasar con los musicales, en La La Land el romance y el ensueño se respira en el aire al tiempo que la tensión y la incertidumbre que dejan valiosas lecciones sobre los sueños y el amor.

Encuentra alguien con quien compartas tus sueño y ambiciones: Las relaciones de pareja son cada vez más difcíciles, pues la rutina diaria, nos obliga a ser cada vez más individuales y egoístas en muchos sentidos. Mia y Sebastian compartían una pasión por el arte y sus sueños eran tan ambiciosos que tomaron fuerza gracias al impulso de ambos. Sebastian llevó a Mia dejar su zona de comfort para seguir sus sueños y a pesar de los momentos difíciles, siempre le recordó lo importante que era no darse por vencida.

via GIPHY

El amor verdadero siempre da alas para volar, no cadenas para atarnos: Una relación debe un trampolín que te impulse a perseguir tus sueños. Si tu pareja sólo frustra tus sueños con chantajes o actitudes mediocres, entonces es momento de salir de ella. Atarnos a alguien así, sólo evita que podamos alcanzar las estrellas. A pesar de que Mia y Sebastian luchaban por sus propios sueños, ninguno detuvo al otro y aunque tuvieron momentos de incertidumbre, nunca dejaron de ser un complemento del otro.

Aprende a amar en los momentos más difíciles: Cuando el amor es verdadero, harás todo por estar con la otra persona, especialmente cuando las cosas no están bien. Ante todo, amar es estar juntos en el momento más difícil, de modo que este se convierta en un impulso para tomar decisiones. A veces los que nos aman tienen más fe en nosotros que nosotros mismos y si es necesario, nos darán un golpe de realidad.

via GIPHY

El que persevera, alcanza: una frase cliché de mamá, pero muy cierta. En la vida te van a decir muchas veces que no, se te van a cerrar puertas y sentirás que no vas a ningún lado con tus sueños, pero si tú misma comienzas a ponerte límites y barreras, no tendrás la oportunidad de llegar a la puerta correcta. Deja de dudar de tu capacidad, da siempre el primer paso y nunca retrocedas.

Los grandes sueños requieren grandes sacrificios: Este es quizá el punto clave de toda la historia. Hacer sacrificios no es nada fácil, pero cuando decides ir por ese gran sueño, debes mentalizarte a que debes dejar ir ciertas cosas para abrir nuevas puertas. Ene ste punto es importante preguntarte, ¿qué es lo que estoy ganando?, ¿a qué costo? y ¿a futuro valdrá la pena lo que hago?. Por más que ames a una persona, no debes detener tus sueños y a veces aunque compartan ambiciones, es necesario separar el camino a la gloria, sin olvidarte de lo que te hizo llegar hasta ahí. Es una especie de egoísmo necesario, por más difícil que sea de asimilar para los amantes de las películas románticas.

via GIPHY

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

10 lecciones de vida del Dalai Lama que jamás debes olvidar