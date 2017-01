¡Sí, un libro de Ryan Gosling!

Por Andrea Sánchez

Hace algunos días te hablamos de los beneficios de iluminar mandalas, pero esos beneficios no son exclusivos de estas figuras geométricas cuyo poder espiritual ha sido apreciado por mucho tiempo, iluminar cualquier figura puede brindarte la misma relajación y sentimiento de bienestar. A continuación te presentamos algunos de los libros que te conquistarán y por los que no pararás de iluminar.

"Colour me good"

Sí, no se trata precisamente de mandalas, iluminarás al guapo Ryan Gosling, El libro consta de varias páginas en las que no misma lo iluminarás en alguna de sus escena de The Notebook, Crazy Stupid Love o abrazando a su perro. Es simplemente hermoso.

Más detalles aquí.

El mundo mágico de Kchung

Se trata de un libro diseñado por ilustradores tailandeses que pensaron con detalle cada trazo. Te proporcionará una profunda sensación de bienestar a través del color, su creatividad y sus gustos.

Puedes comprarlo en este link.

Fantasy floral

Las amantes de las flores amarán cada trazo de este libro para iluminar que consta de 60 pósters con flores que te impresionarán.

Adquiérelo aquí.

Cuaderno de Pablo Picasso

Tal vez este libro no sea para amateurs, pues los trazos requieren mucha paciencia y concentración. El libro está compuesto por 20 obras maestras de Pablo Picasso.

Cómpralo aquí.

Para las amantes de la tipografía

Si tienes un amigo diseñador o a ti te encanta la tipografía, este es libro que deberás elegir. 100 láminas con diferentes letras y estilos que te cautivarán.

Cómpralo aquí.

