Ya el día no puede durar más de 24 horas y tú no puedes (ni debes) pasar más tiempo en el trabajo, estos consejos te ayudarán a sacar todos los pendientes adelante.

Por Karen Hernández

Uno de los problemas más grandes que tenemos en la oficina es sentir que el tiempo no alcanza para terminar con todos los pendientes del día, por más que estés sentada sin despegar los ojos de la computadora y los dedos del teclado.

DESSCUBRE MÁS

Lo cierto es que no necesitas que el día dure más de 24 horas, ni quedarte horas extra, ni tirarte por la ventana de tu oficina sino aprender a organizarte para ser más eficiente y llegar a tus objetivos.

Organiza tu espacio

Es común que nuestro escritorio o cubículo esté lleno de papeles, cables o cosas inservibles que vamos acumulando durante el día pero esto sólo hace que nos distraigamos o que nos sintamos incómodas (aunque no nos demos cuenta). Así que antes de ponerte a trabajar procura liberar tu espacio- Se vale tener objetos decorativos pero procura que no saturen demasiado la vista. Según el Feng Shui, puedes tener pequeñas plantas u objetos en tonos dorados para atraer e´éxito y que que la energía y la creatividad fluyan. ¡Inténtalo!

Regista todo

Ten una agenda con notas y calendario para tener anotadas fechas, pendientes e instrucciones. Si tienes todo registrado será más fácil acordarte de las cosas y estructurar tu mente. Esto también te servirá para cuando estés fuera de la oficina o cuando tengas una junta importante ya que podrás anotar ideas o cosas que te vengan a la mente cuando surja la inspiración.



Haz una lista de prioridades

Ahora que tienes tu espacio organizado y la mente en 'modo trabajo' es momento de organizar tus pendientes. Haz una lista de todas las cosas que tienes que hacer en el día y clasificalas por prioridades. Evidentemente lo más urgente (aquello que es de vida o muerte hacer) va al principio de la lista y las tareas extra (aquellas que no te quitan tiempo o demasiada energía) al final. También puedes incluir tus pendientes cotidianos (como ir al banco o hacer algún pago) siempre y cuando sepas que no interrumpen tu jornada.



Marca tiempos

A veces por más organziado que tengamos el día, las tareas no dejan de aparecer así que para que no rompan con el equilibrio de tu agenda y el tiempo no se te vaya encima, pónte tiempos. Marcar ultimátums hará que te propongas a cumplir las tareas en cierto tiempo. Se vale marcar los iempos de descanso es decir, trabajo una hora y me relajo 5 minutos (esto despejará tu mente). ¡No te estanques en una tarea! Dlae un vistazo a tu lista y elige otra para hacer y después continúa con la que dejaste.

¡Dile no al multitasking!

Más que una habilidad, el multitasking pare ser un requisito en la vida sin embargo, es muy difícil sacar las cosas bien con esta forma de trabajo. El estar haciendo varias actividades a la vez hace que no presetemos la atención adecuada a la ejecución de cada una, el cerebro se sobrecarga y terminamos cometiendo errores sin sentido así que al final el tiempo que pensaste te 'ahorrarías', terminará duplicándose corrigiendo lo que hiciste mal. Conclusión: Concéntrate en una cosa a la vez (esto incluye distraerte con el celular)

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Frases de 'Comer, rezar y amar' para vivir en armonía con el universo

Y EN VIDEO

Prepárate para recibir el amor en tu vida