Una gran opción que le dará un giro literario a tu esopíritu navideño.

Por Karen Hernández

Estamos en esa época del año donde, por un lado escuchamos a Mariah Carey cantando "All I Want For Christmas Is You", y por otro vemos a Macaulay Culkin en "Mi Pobre Angelito" o a Jim Carey haciéndola de "Grinch".

Si tu sanidad mental no puede más con esos clásicos, te invitamos a ponerte cómoda y disfrutar de los mejores cuentos e historias navideñas para disfrutar en familia, o envuelta en tus cobijas.

1. Cuento de Navidad (Charles Dickens)

La historia gira en torno a Scrooge, un hombre avaro y explotador que no tiene ni el más mínimo espíritu navideño. Al menos así era hasta que, durante la Nochebuena, Scrooge recibe la visita de los tres fantasmas de la Navidad: pasado, Presente y Futuro, para enseñarle una valiosa lección. Aunque se trata de un cuento infantil, Dickens plantea personajes que viven situaciones crudas que te dejarán un ligero nudo en la garganta. Tranquila, prometemos una gran sonrisa y una lagrimita de alegría. Puedes leerlo aquí.

2. El Cascanueces y El Rey de los Ratones (Ernst Theodor Amadeus Hoffman)

La noche antes de Navidad, la pequeña Clara (o María) recibe un Cascanueces tallado en madera que se convierte en su regalo más preciado. Sin embargo, este objeto que parece un simple muñeco, es en realidad un príncipe que tiene a su mando un ejército de soldaditos y que debe derrotar al Rey Ratón para recuperar su trono. La aventura comienza cuando Clara se hace diminuta para adentrarse al mundo del Cascanueces. Una historia llena de sueños y amor que te hará sentir la magia de la Navidad con el corazón. Puedes leerlo aquí.

3. La Niña de los Fósforos o La Pequeña Cerillera (Hans Christian Andersen)

El autor, experto en cuentos infantiles, relata la historia de una niña pobre que vive de vender cerillos en una noche helada de diciembre. La pequeña es ignorada por todos los que pasan, sin embargo, esta está empeñada en hacer su trabajo a pesar de las consecuencias. Se trata de un cuento corto con un mensaje de empatía y compasión hacia aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Puedes leerla aquí.

4. ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! (Dr. Seuss)

Aunque es una de las historias que más has visto durante la temporada navideña, vale la pena leer el cuento. El Grinch es un ser verde que vive en la cima de una colina y que detesta la Navidad con todo su ser. Su solitaria vida da un giro cuando conoce a la pequeña Cindy Lou, quien hace todo porque Mr. Grinch se una a la celebración. Se trata de una brillante forma de satirizar el sentido material que se le ha dado a la Navidad, sólo basta con analizar a los Quién, que viven con la idea de que sin adornos y regalos, no hay celebración. Está escrita en verso con rima y lo mejor, son las ilustraciones hechas por el propio autor. Puedes leerlo aquí.

5. Cartas de Papá Noel (J.R.R Tolkien)

Aunque no lo creas, el autor de la saga de El Señor de los Anillos también escribió de la Navidad. Se trata de un compilado de cartas que él escribía a sus hijos, como si se tratase del mismo Santa Claus. La mejor parte es que todo el libro está escrito con el puño y letra del autor, quien además le da toda la personalidad de Papá Noel: letra manuscrita y temblorosa (porque según le cuenta a los niños, el frío del Polo Norte le impide escribir bien), sellos con diseño del Polo Norte para adornar las cartas e ilustraciones que ayudaban a contar sus fantásticas aventuras. Las cartas fueron escritas durante 1920-1943 y algo que impacta es que, a pesar de que atravesaron por la crueldad de la Guerra Mundial, Tolkien hizo todo por mantener la ilusión y el espíritu en sus hijos. Se trata de un libro que vale la pena tener en casa. Aquí te dejamos el link para adquirirlo en línea.

