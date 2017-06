Lo sabemos, aman ser el centro de atención

Cada mes tiene sus características y un cierto poder místico. Junio es la mitad del año, debe su nombre a Juno, la 'diosa del matrimonio', es por esta razón que se le ha señalado como un mes extraordinario para realizar enlaces matrimoniales. Independientemente del signo del zodiaco que reina este mes, la personas nacidas en el sexto mes del año se caracterizan por algunos rasgos que continuación te enlistamos.

Aman llamar la atención

Los nacidos en junio son conquistadores por naturaleza, tienen una personalidad que llama la atención y que hace que todo el mundo quiera hablar con ellos. Son talentosos para las artes y todo aquello en lo que se deba poner el máximo de atención. ¿Quieres una recomendación de cine? Pídesela a un nacido en junio, te sorprenderá lo que tiene para ti.

No muestran sus sentimientos

No quiere decir que no los tengan, simplemente no van por ahí contándole al mundo lo que les incomoda. Pocas veces dejan ver su lado sensible o vulnerable, sólo las personas más cercanas a ellos saben qué es lo que les incomoda o inquieta.

Son muy amigables

Aunque no muestran sus sentimientos a la primera, los nacidos en junio poseen una facilidad increíble para socializar. Como mencionamos arriba, aman ser el centro de atención y eso les lleva a conocer a mucha gente y tener círculos de amigos extensos. Esa misma cualidad hace receptores de malas vibras.

Amos del sarcasmo

Como si fuera parte de su ADN, los nacidos en junio hacen del sarcasmo su segundo idioma. Como le cuesta trabajo expresar sus sentimientos abiertamente, buscarán formas de decir lo que sienten.

Los más indecisos

Un día saben lo que quieren y al siguiente buscan lo opuesto, esa es una de sus principales características, les cuesta trabajo tomar una decisión y siempre están cuestionándose si hicieron lo correcto. Pensarán que pudieron haberlo hecho mejor, aunque hayan dado su máximo esfuerzo.

