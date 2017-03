La película de Selena es un clásico de los 90 que seguimos amando y hoy cumple 20 años.

Por Karen Hernández

En 1997, la cantante Jennifer López fue seleccionada para dar vida a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla en el cine. A pesar de que otras estrellas del momento, como Salma Hayek y Bibi Gaytán, buscaban convertirse en Selena, JLo salió triunfante y llegó a ser la primer latina en ganar un millón de dólares por una película. Jen tenía 27 años y su carrera estaba apenas despegando por lo que este protagónico se convirtió en la plataforma ideal que la lanzó a lo grande.

La Diva de Bronx tenía ciertos puntos en común con Selena: una artista de origen latino en busca de una oportunidad en las grandes ligas, carismática y con una voz sobresaliente. Aunque la película parece la clásica trama de una chica provinciana en busca de la fama, pero no está nada alejada de la realidad que vivió Selena y JLo definitviamente dio al clavo para plasmar la añoranza y la tragedia de esta cantante mexico-texana.

La intérprete de 'Como la Flor' y 'Amor Prohibido' quedó inmortalizada de mil maneras y sin duda, a 20 años del estreno de existen varias lecciones que nos quedaron de su vida:

1. Cree en ti misma. Selena era de orígen humilde, pero a pesar de todos los obstáculos a los que se enfrentó, no dudó en utilizar su talento para luchar contra los obstáculos. Así que la base del triunfo está en concoer tus límites y superarlos con talento y trabajo duro. La motivación de Selena era: "Si tienes un sueño, no dejes que nadie lo quite. Siempre crea que lo imposible es posible".

2. No dejes que nadie te diga lo que puedes y no puedes hacer. Por más extraños o locos que parezcan tus sueños, nunca debes dejar que te obstruyan el paso ni que destruyan la ilusión de llegar alto. A pesar de que Selena se enfrentó en múltiples ocasiones al rechazo de una sociedad machista, nunca dejó de abrirse paso. "La música tejana era difícil para nosotros porque yo era niñaI. Mi papá tuvo muchos problemas para armar los shows porque había muchos hombres que no creían que las mujeres podríamos conseguir la atención del público, pero estaban equivocados"

3. Ten siempre una actitud positiva y haz lo que te haga feliz. La cantante siempre tenía una sonrisa en su rostro. Era una mujer feliz que cantaba lo que quería y como quería. Selena es una muestra de que proyectar auténticidad y seguridad en una misma son clave para triunfar.

4. Ten estilo propio. La cantante siempre impuso moda, desde los pantalones ajustados con brillos, chamarras de cuero y crop tops de lentejuela, formaban parte de su vestuario. Además, sus movimientos de baile eran únicos y junto a sus excéntricos vestuarios siempre acaparó las miradas con todo y que le decían que "eran demasiado". Quizá no tengas que salir a la oficina con brillos por doquier pero crear una imagen y estilo propio es importante para tener presencia.

