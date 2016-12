Los japoneses son expertos en llevar una vida equilibrada, basada en el respeto y los buenos valores que sin duda te ayudarán a salir adelante.

Por Karen Hernández

Japón es conocido por sus increíbles hazañas tecnológicas, sus exóticos barrios y su saludable alimentación. Sin embargo, algo que hace que la sociedad nipona destaque, es el apego a sus tradiciones y los valores.

DESCUBRE MÁS

Estos son algunos proverbios que puedes aplicar en tu vida para salir de apuros o resolver algo que te tenga intranquila.

1. Si puedes resolver el problema, no vale la pena preocuparse por eso; si no se puede solucionar, no tiene caso. Conclusión: deja de darle vueltas a las cosa, lo que será, será.

2. No detengas a quien se quiere ir, no corras a quien acaba de llegar. Este puede aplicar al eterno problema de las relaciones. No hay que rogar por amor ni tampoco hay que entregarlo todo a la primera.

3. Es mejor ser enemigo de una buena persona, que amigo de una mala. Fácil, las malas personas hacen daño, y alguien que te daña, de ninguna manera puede ser tu amigo ¿por qué estar cerca de ellas?

4. Es un minuto de vergüenza por preguntar, y toda la vida por ignorancia. Ya sabes, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan.

5. Si ya lo pensaste, atrévete; si ya te atreviste, no lo pienses. No te estanques en la duda, actúa y deja fluir las cosas.

6. Sin personas ordinarias no existen personas grandes. Después de todo, ser alguien ordinario con metas extraordinarias es lo que hace la diferencia.

7. El marido y la mujer se deben parecer a las manos y los ojos: cuando una mano siente dolor, los ojos lloran; cuando lloran los ojos, las manos quitan las lágrimas. Las relaciones de pareja son de dos, y si están juntos, es para complementarse y apoyarse.

Rápido, es despacio pero sin pausas.

8. Quien desea mucho llegar a la cima, se inventará una escalera. Querer es poder, y cuando de verdad quieres algo, haces todo por conseguirlo.

9. Las flores bonitas no dan buenos frutos. No todo es como lo pintan, recuerda no dejarte llevar por lo exterior.

10. La victoria es para aquel que aguanta una hora más que su rival. Ley obvia: Si te das por vencido, siempre habrá alguien que termine ganando lo que tu dejaste ir.



11. Cerciórate 7 veces antes de dudar de una persona. Simple: No juzgues a la primera

12. Incluso si únicamente necesitaras la espada una sola vez en tu vida, siempre debes cargarla. Debes ir tranquila por la vida, pero no te confíes demasiado, después de todo, siempre habrá alguien que quiera hacerte daño.

13. Haz todo lo que puedas, en lo demás confía en el destino. Esfuérzate siempre, y aún cuando sientas que no puedes más, recuerda que al final todo se acomoda.

14. La honestidad exagerada limita con la estupidez. Es bueno que digas lo que pienses, como lo piensas, pero la realidad es que eso sólo trae problemas. Hay que saber hasta dónde tenemos que decir las cosas o solita te atarás la soga al cuello,

15. La pena, como un vestido desgastado, se tiene que dejar en la casa. No te reprimas, atrñevete a hacer las cosas.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Instagram

Síguenos en Twitter

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Con este ejercicio controla el chacra de la energía creativa sexual

Y EN IMÁGENES

10 lecciones de vida del Dalai Lama que jamás debes olvidar