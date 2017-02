Vivir con miedo nos limita a abrirnos muchas oportunidades en la vida y esta experta en superación de miedos nos invita a superarlos todos con un ingenioso reto.

Por Karen Hernández

¿Cuántas veces no te has quedado con ganas de hacer algo porque te da miedo el 'qué pasará o el qué dirán? Todas tenemos miedos; todas nos sentimos inseguras y todas nos inhibimos ante lo desconocido pero darnos cuenta del tiempo que perdemos echándonos para atrás o las oportunidades que se nos van cuando nos encerramos en nuestra burbuja de cristal, nos cae como balde agua helada.

Michelle Poler es venezolana, es directora artística y vive en Nueva York pero para ella, el miedo es algo recurrente en su día a día. Desde que niña, Michelle le temía a los perros grandes, a las visitas al doctor y a conducir de noche (ya más grande, claro), sin embargo, un chispazo en su interior le hizo poner un alto ante todo aquello que, irónicamente la frenó por muchos años.

"¿A qué le tememos tanto?", es la pregunta clave de la que Michelle parte en una de sus conferencias TED. Si tuviésemos que contestarle, seguro diríamos que a muchas cosas como dar una plática frente a una audiencia grande, manejar en carretera o enfrentarnos a algún jefe malhumorado. Pero el proyecto de Michelle no surgió con una lista de miedos concretos, sino de una asignatura que tuvo durante la maestría donde tenía que escribir sobre cómo se veía en diez años y qué es lo que le impedía llegar a eso. Para muchas de nosotras, esta es quizá una de las preguntas más difíciles de responder, ya que muchas -yo, personalmente- ni siquiera pensamos en qué pasará mañana. Lo anterior, derivó el reto "100 miedos en 100 días" que implicaba enfrentar cada uno de los obstáculos que le impedía cumplir su meta. "Lo que realmente me empujó a realizar este proyecto no fue el estilo de vida controlado que dejé atrás, fue la frustración de no disfrutar Nueva York ni la vida en general al máximo", explica en su sitio.

Así, Michelle se propuso a superarlo todo y documentar cada experiencia en una serie de vídeos cortos, que van desde subirse a una montaña rusa, domar un toro mecánico, hacerse una perforación, donar sangre, hacerse una depilación brasileña, entrar a un baño público, cambiar un pañal o subirse al metro de Nueva York ¡sin pantalones! (el popular reto "No Pants Subway Ride"). Junto a estos videos, hay una rúbrica con emojis para medir cómo se sintió antes, durante y después de llevar a cabo ese miedo, además de que anexa cartas de renuncia o alguna imagen significativa del momento.

El miedo nos limita a vivir la vida al máximo pero al mismo tiempo, es el motivador más poderoso que existe. Constantemente estamos tentadas a posponer o postergar las cosas, por miedo a fracasar pero para Michelle, "cada vez que fracasamos, aprendemos, mejoramos y avanzamos".

Lo cierto es que, ignorar los miedos no los desaparecerá y aunque por un momento dejen de molestarnos, inevitablemente seguirán atacandonos, bloqueando el camino y ahuyentando sueños. Así que "en vez de percibir el miedo como obstáculo elige verlo como una oportunidad que te llevará a descubrir algo grande"

Queda claro: la mejor forma de conquistar el miedo es acercarte poco a poco a este. No significa que hay que arriesgar el pellejo, tu salud mental o la integridad de otros, pero sí que debes atreverte a dar un primer paso a lo más simple que te venga a la mente. Se trata de lidiar con lo desconocido para expandir tu zona de confort y lo más importante, cambiar el "¿qué es lo peor que puede pasar?" por un "¿qué es lo mejor que puede pasar"?

Michelle recopila toda su aventura en su sitio y además, creó un blog especial para que todos lo llenen de historias sobre cómo enfrentan sus miedos (o cómo los superaron). El reto fue superado aunque claro, se trata de seguir alimentándolo con nuevos obstáculos que atravesar porque puede abrirte muchas puertas. Hoy Michelle se dedica a dar conferencias en compañias y colegios para incentivar a gente de todas edades a que enfrenten sus miedos alrededor del mundo. "Ya fui a hablar a Colombia, Panama, Polonia, Israel, ahora en Mayo voy a Roma. Me encantaria ir a México a dar una charla, aprovechando que soy hispana".

