La exitosa coordinadora de bodas ofrecerá consejos para que más mujeres puedan desarrollar su propia empresa.

Por: Carmen Deliz Maldonado Rodríguez

Como una manera de ofrecerles a nuestras lectoras la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente, Nueva Mujer le da la bienvenida a Zahíra Domenech, la empresaria que a través de escritos y vídeos compartirá consejos para que las mujeres puedan emprender su propio negocio, así como ideas para celebrar ocasiones especiales.

Hace 13 años que Domenech, quien cuenta con una preparación académica en relaciones públicas y mercadeo, creó su firma de coordinación de eventos, Eventus by Zahira, especializado en bodas de destino. Durante los últimos seis años ha estado ayudando a otras mujeres a crear sus negocios tanto en la industria de bodas como en la creativa.

"Desde el 2012, más y más mujeres estaban buscando a una persona que les diera consejería, que las ayudara con su branding, su mercadeo y sus redes sociales, y a aprender cómo establecer un negocio exitoso", destacó la motivadora.

Según relató la también madre de un niño de 12 años, cuando se abrió paso en el ámbito empresarial "no había nadie, absolutamente nadie que creyese en la colaboración, en ayudar a otros, sin decir que estás ayudando a tu competencia". Mientras que ella siempre ha tenido la visión de "comunidad versus competencia, de ayudarnos unos a otros, de crecer como comunidad", concepto al que le atribuye el éxito de su compañía.

A medida que fue dando talleres en Puerto Rico y en otros países como Estados Unidos, México y Sudáfrica, identificó las necesidades de las féminas que tenía la oportunidad de conocer. "Hay un denominador común en la mujer, que está dentro de la seguridad en sí misma: cómo romper con sus miedos, con sus inseguridades, cómo establecer ese negocio exitoso", indicó Domenech.

Fue entonces como, partiendo de esas necesidades, nació su marca personal Zahíra Domenech (zahiradomenech.com), que ofrece cursos online para coordinadoras de bodas que quieran emprender su propio negocio y para mujeres empresarias en general.

"Ahí le enseñamos lo que es branding, mercadeo, cómo establecer una marca social, cómo establecer negocios con propósito, cómo hacer realmente dinero", mencionó la conferenciante.

Además de sus talleres y cursos educativos, la empresaria también creó The Meaningful Growth Planner, una agenda con "un sistema para poder ayudarnos a crear nuestras metas a corto y largo plazo, y también a crecer espiritualmente, personalmente en nuestras carreras, en nuestros negocios", compartió Domenech.

Y es que el genuino interés de la emprendedora por empoderar a otras mujeres es lo más importante para ella, incluso, más que el de generar ingresos porque aunque tiene una compañía estable y exitosa, "no fue algo ni siquiera planificado ni nada por el estilo".

"A mí realmente me importa cada una de esas mujeres. Yo, personalmente, les escribo, me tomo el tiempo de indagar en sus vidas, de ver cómo las puedo ayudar. Para mí no es un cliente más, no es un número más, es una persona que yo tengo la posibilidad de educarla, ayudarla y que Dios la puso ahí para darle una palabra, algo que necesita", aseguró.

Es por esta razón que con el contenido que Domenech compartirá dos veces al mes en nuevamujer.com, "cualquier mujer se puede sentir identificada y puede aplicar lo que vamos a estar enseñando. Obviamente, aquella mujer que quiere empoderarse y crear un negocio, pues definitivamente también le ayuda".

La clave de su éxito

Para la joven, el primer paso para establecer un negocio exitoso es "estar bien segura de que lo que quieras emprender te apasione, te encante, lo vivas, lo respires todos los días, como digo yo. Luego de eso, obviamente hay que hacer un plan. Los negocios, todos tienen estructuras. Hay que buscar la estructura de ese negocio y estar bien claro".

Pero lo más importante para Domenech es nunca perder el enfoque. "No preocuparnos en el cómo sino en nuestro propósito, a dónde queremos llegar. Cuando tú tienes ese propósito claro, cuando tú sabes a dónde tú quieres llegar, realmente las oportunidades, por tu esfuerzo y con tu trabajo, se van presentando en el camino", concluyó.

