¿Pensando en hacer Yoga? Entonces debes visitar uno de estos sitios.

Por: Redacción de Nueva Mujer

Lo primero que debes saber antes de sumergirte al fasinante mundo de la Yoga, si no lo has hecho ya, es que existen distintos tipos de esta disciplina. Todos con un mismo objetivo: la unión del cuerpo y la mente, que no es otra cosa que aprendas a controlar tu mente para luego dominar tu cuerpo.

Sin embargo, en esta parte del mundo, el tipo de Yoga que abunda es el físico, cuyos beneficios son adelgazar, fortalecer y tonificar tu musculatura, aumentar tu flexibilidad, liberar el estrés y mejorar tu postura corporal. Pero eso no significa que tengas que practicar ese. El tipo que Yoga que escojas, dependerá de tu personalidad y de tus objetivos personales.

En estos lugares encontrarás el que más se adecue a ti. Así que no lo pienses más y anímate a visitar uno de ellos.

1. Escuela Superior de Yoga: Esta institución forma parte de la Asociación Internacional de Profesores de Yoga, Capítulo de Puerto Rico. Lo que significa que lleva más de 20 años certificando a profesores en esta disciplina. El centro ofrece diversas clases en diferentes horas del día.

Para saber cómo llegar, has clic aquí.

@iytapr

2. Samadhi Yoga Institute: Este lugar tiene un estilo basado en los principios tradicionales de la Yoga terapia con un enfoque moderno e inspirador. Podrás ir desde lo más suave y terapéutico a lo caliente y retador.

Para saber cómo llegar, has clic aquí.

@samadhiyogainstitute

3. Yeah Really Studio: La meta de las personas que dirigen este espacio es crear una comunidad consciente y saludable. No importa si tienes o no experiencia en Yoga, aquí podrás recibir clases durante el día y la noche, en inglés o español. También disfrutarás de un ambiente amigable, positivo y fresco.

Para saber cómo llegar, has clic aquí.

@yeahreallystudio

4. Pilates & Yoga Studio: Luego de que dos hermanas hicieran del ejercicio un estilo de vida, comenzaron este proyecto enfocado en el yoga y el pilates. Ambas disciplinas te ayudarán a mantener la flexibilidad, el balance, la fortaleza del "core", la postura y la relajación.

Para saber cómo llegar, has clic aquí.

@pilatesyogapr







5. Sadhana Healing Arts: Te brindarán un estilo innovador del Yoga físico. Según la página oficial, consiste en un método fluido con un formato científico basado en los principios tradicionales de la Yoga terapia con un enfoque moderno e inspirador.

Para saber cómo llegar, has clic aquí.

http://www.yogapr.com

