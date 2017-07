Si no sabes por dónde empezar, estos tips te ayudarán a alcanzar tus metas.

Columna de opinión de Daniela Droz*

Heeyyy, mis corazones de melocotón. Happy Friday! Continuando con la línea de la semana pasada, en la que hablamos de que "se puede con todo", hoy les traigo un top 10 de cómo logro desarrollar varios proyectos a la vez. Si has seguido mi carrera, notarás que hago varias cosas dentro del mundo del entretenimiento y a la vez cumplo con mi tarea maravillosa de madre de un hermoso peludo de tres años y medio. Así que aquí les van mis top 10 tips de emprendimiento femenino según la Droz.

1. VISUALÍZALO. Dibuja en tu mente tu idea, imagina cómo se verá cuando la concretes. Lo que puedes ver claro en tu mente lo puedes lograr.

2. ESCRÍBELO. En una libreta, en los notes de tu celular o iPad, donde quieras, pero escribe los detalles de tu sueño.

3. DECLÁRALO. Todos los días dilo con tu boca. Declara que lo verás realizado.

4. NO LO CUENTES. A menos que ya hayas escogido quiénes colaborarán contigo para desarrollar tu plan.

5. EDÚCATE. Aunque te creas experto en la materia o muy talentoso, lee, toma clases o talleres, pero no dejes de prepararte.

6. ORGANÍZATE. Es vital que anotes las tareas del día con horarios. Así podrás cumplir con todo y adelantar mucho trabajo.

7. CONSIÉNTETE. Saca tiempo para ti, para darte algunos gustitos, ya sea comerte algo rico, hacer ejercicios, comprarte ropa o simplemente quedarte en casa y disfrutar tu espacio.

8. DESCANSA. Irte a dormir lo más temprano posible es bien importante para que tu mente y cuerpo recarguen baterías.

9. MADRUGA. Levántate lo más temprano que puedas. Si no eres morning person como yo, ve poco a poco, cada día, levantándote un poco más temprano hasta que lo logres.

10. CREE EN TI. No dudes de tus capacidades JAMÁS. La seguridad con la que te proyectes es la que abrirá las puertas. Como te proyectes así te verán.

Cada cual desarrolla su plan según entiende que puede y que le conviene, pero a veces no sabemos ni por dónde empezar. Por esa razón decidí contarles un poco sobre cómo he logrado alcanzar muchas metas y realizar muchos proyectos. Con el tiempo he aprendido a ser mucho más organizada y disciplinada. Créanme que he visto grandes resultados. Ojalá estos tips te ayuden a "pompearte" y a lanzarte a concretar tus ideas. Los amo. Alegría y bomba, eh, #ypacuandolovoyadejar.

*La autora es propietaria de la Academia [email protected] , un centro de talleres de actuación dedicado a desarrollar habilidades y destrezas en el campo de las bellas artes. Información en Facebook: @dramadanieladroz; Web: www.danieladroz.com; Instagram: [email protected] y dramadanieladroz, y Twitter: @DanielaDroz.

TE RECOMENDAMOS EN VÍDEO:

Una vida más saludable es posible con este plan de acción