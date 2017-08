Para la presentadora de televisión, ocultar la edad es como negarse a sí misma.

Columna de opinión de Daniela Droz*

"¡Shhh! La edad no se dice". ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Yo, desde siempre. Me crie con ese temor de que nadie supiera exactamente mi edad y, por supuesto, en un mundo tan machista, solo las mujeres sufrimos las consecuencias de decir la verdad.

"A una dama no se le pregunta la edad". ¿En serio? A mí que me encanta que me pregunten. LOL. Nos asustan con que perderemos oportunidades en la vida si decimos nuestra edad, desde trabajo hasta pareja. Nunca olvidaré los castings para las telenovelas en Miami donde tu agente te decía la edad que debías decir en la audición... Ayyy, ¡paarr faaavaarr! Siempre he creído que cada etapa tiene su encanto, que cada año que celebremos es realmente una bendición. Siento que ocultar la edad es como negarnos a nosotras mismas a nuestra realidad. Total, si no es cuántos tienes, es cómo te ves y te proyectas. La edad es meramente un número. Lo demás está en nuestra mente y corazón. Hoy día hay tantas opciones para lucir una piel saludable, una mente y un cuerpo sano. Ahora, a los 40, muchas están pariendo su primer hijo, sin complicaciones de ningún tipo. Con mucho orgullo puedo decir que he disfrutado cada etapa al máximo. Los 20 los recibí asustada, pues apenas comenzaba mi carrera como cantante y tenía mucho sueños y metas por cumplir. Los 30 los recibí con mucha alegría, pues me sentía plena, había concretado muchos proyectos profesionales, y los 40, ¡wow!

Los CUARENTA los recibo FELIZ, rodeada de tanto amor, mis padres, mi hijo hermoso, sumamente plena, realizada profesional y personalmente. Tengo tanto que agradecer a Dios, que ha sido más que bueno en mi vida, llenándome de salud, trabajo y hermosas oportunidades. Qué más se le puede pedir a la vida si lo más importante lo tengo. Guerrera, mujer bella, te invito a evaluar tu vida y a reconocer lo verdaderamente importante. Valora tu vida, tu salud, tu familia, tu trabajo, cuídate y ámate. ¡Qué importa la edad que tengas! Dilo con orgullo y "jállate" bella.

Yo celebro mi vida todos los días, pero este 18 de agosto de 2017 (celebro ese día pero cumplo el 16) recibo mis 40 llenándome la boca y el corazón de orgullo porque no todos los días se cumplen unos 40 tan bien puestos. Abran paso que llegó la cuarentona. Alegría y bomba, eh. #Ypacuandolovoyadejar.

*La autora es propietaria de la Academia [email protected] , un centro de talleres de actuación dedicado a desarrollar habilidades y destrezas en el campo de las bellas artes. Información en Facebook: @dramadanieladroz; Web: www.danieladroz.com; Instagram: [email protected] y dramadanieladroz, y Twitter: @DanielaDroz.

