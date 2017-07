En el estreno de su columna Daniela te lo cuenta todo, la actriz compartió cómo ha logrado alcanzar sus metas.

Columna de opinión de Daniela Droz*

Alegría y bomba, eh... Hay mucho que contar. Así que mi primer escrito va dedicado a mis #guerrerasteam. Son tantas las preguntas que recibo a diario, pero la más frecuente es "¿cómo puedes con TODO?". En unas semanas voy #RumboaLos40deLaDroz, y si algo he aprendido es que la organización es vital para lograr todo lo que te propongas, al igual que las ganas, el esfuerzo y, más importante aún, la disciplina.

Es imposible ver cambios en tu vida si no te esfuerzas por hacer las cosas de manera diferente, si no te enfocas, si no crees en ti y en que puedes lograrlo. Entiendan que no hay NADA en esta vida que nos limite o nos diga que estamos "tarde" para alcanzar una meta, ni la edad ni las circunstancias que nos rodean, porque SIEMPRE se puede comenzar desde cero o completar un proyecto de vida; pero quejándote, esperando que otro te dé la aprobación, el apoyo o lo haga por ti no lo vas a lograr JAMÁS. TODO CAMBIA y nos toca reinventarnos. Comencemos con que, para producir mejor, necesitas sentirte feliz y cómoda contigo misma, y si hay algo con lo que no estés satisfecha, debes modificarlo lo antes posible.

• SIEMPRE HAY TIEMPO para todo, sobre todo para hacer esas cositas que nos dan felicidad, como lo es cuidarnos porque, más allá del peso, está la salud. Por ejemplo, el ejercicio físico es salud, es VIDA.

• Al igual que la mayoría de ustedes y como madre soltera trabajadora, ando muy ajorada, pero siempre saco unos minutos para consentirme con cosas simples, como tomarme un rico cafecito en la mañana.

• Nunca dejo de soñar. Siempre pienso que todo irá mejor y me alejo de aquello que quiera hacerme pensar lo contrario, porque, cuando le crees a Dios y obras bien, todo se da en el tiempo perfecto y de eso doy fe.

Si les cuento sobre mi vida es para que reconozcan la grandeza que hay en cada una de nosotras, guerreras... Mujer bella, TÚ PUEDES LOGRAR LO QUE TE PROPONGAS. ¿Pa cuándo lo vas a dejar? Haz brillar tu luz sin opacar la de nadie, no importa el tiempo que pase, no importa cuán difícil o lejos se vea, trabájalo, visualízalo. Se vale llorar, se vale sentirse agotada y con ganas de "colgar los guantes" porque, señores, NADIE es mega happy y optimista 24/7. Sécate las lágrimas, CREE y busca todas las razones que validan que vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, la lucha; porque todo aquello que hacemos con el corazón para sentirnos felices y en paz VALE LA PENA. Tú puedes con TODO y contra todo. No te quites jamás. #Guerrerasteam #ypacuandolovoyadejar

*La autora es propietaria de la Academia [email protected] , un centro de talleres de actuación dedicado a desarrollar habilidades y destrezas en el campo de las bellas artes. Información en Facebook: @dramadanieladroz; Web: www.danieladroz.com; Instagram: [email protected] y dramadanieladroz, y Twitter: @DanielaDroz.

