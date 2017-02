Con estas actividades disfrutarás al máximo estas fechas

Por Andrea Sánchez

Sobrevivir al 14 de febrero parece una tarea de campeonas. Y no, no me refiero a que tú te sientas mal por pasar las fechas sin pareja, a veces la sociedad y nuestros círculos nos hacen que reflexionemos sobre nuestro estado civil. Si estás en el momento en el que la soltería es tu mejor decisión, estas actividades enfocadas a consentirte y disfrutar mucho de ti y de las cosas que te gustan.

Visita Teotihuacán

La llamada 'Ciudad de los dioses' se iluminará para darle a los visitantes nocturnos una cara que nunca antes han visto. Este sitio arqueológico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, se ilumina con un espectáculo de luces que le da a la pirámide del Sol una vista inigualable. Deberás ir muy abrigada pues este lugar se caracteriza por ser bastante frío. Los costos no superan los 500 pesos, pero deberás considerar que no incluye transporte, el sitio está ubicado a una hora de la Ciudad de México si vives en el norte.

DESCUBRE MÁS:

Día de museos

Por fortuna, la Ciudad de México cuenta con increíbles museos y una oferta cultural inigualable. Nada como dedicarte una tarde de museos. Puedes armar un tour que contemple varios recintos. Nuestra recomendación es que inicies en el museo de Arte Moderno con la exposición 'Remedios Varo, apuntes y anécdotas', después puedes optar por visitar el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en la exposición temporal 'China no es como lo pintan'.

Tarde de spa en casa

Cuidar de ti debe ser una prioridad diaria, si tu ritmo de vida te impide consentirte, opta por darle un aspecto diferente a tu cara consintiéndola con una deliciosa mascarilla. Nuestra recomendación es aplicar The Professional Instant Wipeout Pore-cleansing Masks, uno de los tratamientos de limpieza extrema de Benefit que, entre otras cosas, limpia los poros de la frente, nariz y barbilla. Su textura de algodón remueve la impurezas y le da un aspecto más sano a las piel.

Regálate un curso

Mi recomendación es que te des la inscripción a un curso sobre algo nuevo que desees aprender algo que quieras perfeccionar. Opta por clases de cocina, aunque no sea tu máximo, aprender a alimentarte de manera adecuada es algo que agradecerás siempre. Detente un momento y piensa todo lo que vas a ahorrar si te cocinas para toda la semana y dejas de comer en la fonda de la esquina. También puedes optar por tomar clases de jardinería, de fotografía o de pintura. Los límites los pones tú.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Ciudades icónicas hechas anillos, el accesorio perfecto para las viajeras de corazón

Y EN VIDEO:

¿El maquillaje tiene caducidad? esta es la respuesta