Llegó una de nuestras temporadas favoritas del año, ¡a comprar se ha dicho!

Por redacción Nueva Mujer

La temporada de rebajas 2017 comenzó, decenas de tiendas departamentales ponen a la venta sus productos de la temporada pasada con descuentos y ofertas que, a primera vista, nos parecen irresistibles, pero antes de pasar la tarjeta de crédito con singular alegría, es necesario que tomes en cuenta algunos consejos que podrían ayudarte a que tu bolsillo no se vea afectado.

Cuidado con los meses sin intereses

Cuando vemos promociones que ofrecen pagar a 'cien' meses sin intereses, parece una oferta tentadora, pero debes tomar en cuenta que durante 'x' cantidad de tiempo deberás dar un pago fijo. Es decir que a tus gastos habituales deberás sumarle una cantidad mensual más y, si tus finanzas no son sanas, es una realidad que va a impactar en tus ingresos.

Haz un presupuesto

Si ya revisaste tu armario y sabes que necesitas unos jeans, un saco, unos zapatos o cualquier otra cosa, haz un listado y un presupuesto de cuánto puedes invertir, sólo así llegarás a la tienda con un objetivo y un límite. Ir de compras sin un presupuesto hará que termines comprando cosas que no necesitas.

Asegúrate de que es tu talla

Cuando vamos de compras y vemos una prenda que no es de nuestra talla pero cuesta 'poco' nos convencemos que lograremos perder peso para que nos quede o que con unos arreglos puede ser nuestra talla ideal, la verdad es que esto es un error. Si no te queda, no lo compres, esa es una regla básica que nunca debes perder de vista.

Pregúntate si lo necesitas

Antes de ir corriendo a las tiendas y comprar ropa, zapatos y otros accesorios, verifica lo que tienes en tu guardarropa. Mucha veces no necesitas las prendas que están en oferta pues tu clóset está lleno de ellas. Antes de comprar, cerciórate de lo que tienes en buen estado.

Aprovecha las compras por internet

Adquirir cosas a través de la página web de las tiendas es una buena opción, en esta temporada los envíos se hacen gratis, así evitarás la tentación de hacer compras por impulso.

Ve por las mañanas

Todas nos hemos enfrentado a las tiendas abarrotadas y a la pelea por algunas prendas. Ir por la mañana, cuando todo está en orden, hace que compremos de forma más ordena y con calma pues no tenemos la presión de la gente, es un momento en el que la tienda está menos vacía y nos brinda la oportunidad de ver y medirnos la ropa con tranquilidad.

