La situación es la siguiente: comienzas a ver una serie con tu pareja y por algún motivo no pueden seguir viéndola juntos, ¿qué haces? Esperas a que puedan reunirse de nuevo o comienzas el siguiente episodio sin él o ella (música de terror). Según un estudio revelado por Netflix, el 46% de las parejas que ven series juntas han caído en la 'infidelidad Netflix' que no es nada más que ver un programa o episodio antes que tu pareja.

De acuerdo con lo emitido por el servicio en streaming, México y Brasil encabezan la lista de los países más infieles, donde un 58% de los usuarios de Netflix reconoció haber engañado al menos una vez a su pareja. Las cosas no se ponen mejor para los mexicanos, pues el 48% de los hombres ha sido infiel mientras que un 52% de las mujeres ha caído.

La plataforma anunció que su estudio reveló que 65% de los mexicanos piensa en adelantar un capítulo si supiera que no los van a descubrir, parece que los infieles se arrepienten de su pecado pues un 39% se ha adelantado dos veces y el 26% lo ha hecho en más de dos oportunidades.

Aunque pareciera que esto no es cosa seria, Netflix dijo que al metodología para obtener estos resultados se basó en una encuesta basada en más de 30 mil respuestas en diferentes países alrededor del mundo. No se hizo 'in house', la encuesta fue elaborada por SurveyMonkey.

