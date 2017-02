La cantante no ha tenido una vida sencilla, pero después de mucho tropiezos su carrera es una de las más sólidas de la industria musical mexicana

Ser Alejandra Guzman no debe ser sencillo, sobre tus hombros pesan los nombres de dos grandes del cine en México, Silvia Pinal y Enrique Guzman, siempre serás señalada como la 'hija de', ganarte un lugar en la industria del entretenimiento a pesar de tus padres no es sencillo, aunque ellos te apoyen, la gente siempre le restará méritos a tu carrera. La vida la cantante no ha sido sencilla, escándalos matrimoniales, drogas y alcoholismo han rodeado a la intérprete de 'hey, güera', desde hace algunos años su vida es menos polémica y más armoniosa, aquí algunas lecciones que todas deberíamos aprenderle.

Ten hobbies

Aunque parezca obvio, tener pasiones en la vida, cosas en las cuales entretenerte te harán una persona más feliz y relajada. Alejarás de tu mente pensamientos destructivos.

Supera los obstáculos

Después de someterse a un tratamiento estético que resultó en una fuerte infección que casi le cuesta la vida, Alejandra tiene dos caderas de titanio y pese a eso ha logrado recuperarse poco a poco. A veces los obstáculos que se nos presentan son menores o mayores, el punto está en saber enfrentarlos con sabiduría.

Aprecia a tus amigas

Con el tiempo nuestros círculos sociales se reducen, no tenemos la misma cantidad de amigos o la amistad se transforma, pero siempre es una constante, tener amigas, personas que quieran escucharte, apoyarte y estar de manera incondicional para ti siempre será una bendición.

No olvides a tu familia

No sé si a ustedes les pasa, pero con el tiempo y la madurez, entendemos mejor a nuestros padres y a nuestros hermanos o familia cercana. Saber que están con nosotros, que nos apoyan y quieren siempre será como un abrigo en un día nublado.

Ámate tal cual eres

Tal vez esta sea una de las cosas que más trabajo nos cuesta. Alejandra se ha sometido a varias cirugías estéticas, una de ellas la puso en una cama al borde de la muerte luego de que se inyectara los glúteos para aumentárselos. Aprender a amar que nuestras imperfecciones siempre será clave para ser más felices.

