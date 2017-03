No necesitas hacer grandes viajes para renovar tu energía

Por Andrea Sánchez

La primavera llegó en las primeras horas de este 20 de marzo, en México cargarnos de energía y hacer de este día uno en que nos transformamos. Si no pudiste salir de paseo ya sea porque la situación económica no lo permitió o el tiempo que tienes es limitado, estos lugares en la Ciudad de México o cerca de ella se convertirán en tus preferidos.

Plaza de las Tres Culturas

Ubicada cerca del centro de la ciudad, esta plaza ofrece un espectáculo maravilloso pues es el punto en el que convergen el pasado prehispánico, colonial y moderno de México. No hay un espectáculo más maravilloso que ver atardecer desde aquí. Uno de los referentes culturales de la ciudad que por nada del mundo debes olvidar. Además, puedes llegar en metro, trolebús o automóvil de forma sencilla.

Cerro de la Estrella

Ubicado en la delegación Iztapalapa, este lugar poco a poco cobra más popularidad. En la época prehispánica era conocido como Huixachtécatl, ahí se encuentran las ruinas de lo que fue el centro en el que se realizaba la ceremonia del fuego nuevo.

Cuicuilco

Ubicado al sur de la ciudad ofrece una vista impresionante de la ciudad, es como un oasis en medio del caos y tráfico al que estamos acostumbrados. Siempre hay mucha gente y al energía que hay te hará sentir en armonía con el universo.

Templo Mayor

La idea de cargar energía con el solsticio de primavera viene de la época prehispánica. Si andas por el centro puedes ir a un costado de la Catedral donde las ruinas del Templo Mayor te conectarán con un lugar mágico.

Teotihuacán

Aunque no está en la Ciudad de México, es una de las zonas arqueológicas de más fácil acceso. Si no tienes auto puedes ir al norte de la ciudad, en el metro Indios Verdes de la línea 3 hay transporte que por no más de 50 pesos te lleva. El regreso es igual de sencillo y sí, es uno de los referentes para cargarte de energía.

