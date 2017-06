Aplausos para esta pareja que confirma que el amor no sabe de tallas

Por redacción Nueva Mujer

La industria del cine, de la televisión y del entretenimiento nos ha hecho pensar que sólo las personas 'delgadas' o 'en forma' son capaces de inspirar amor. Las parejas que vemos en las películas, en los programas de televisión son 'ideales', pues la mayoría de las veces son delgados y bellos, según los estándares de la industria.

Muy pocas veces vemos a parejas 'disparejas', que no entran en los estándares de belleza impuestos, quizá por eso nos resulta difícil aceptar cuando una mujer con obesidad tiene una pareja delgada o cuando un hombre de baja estatura tiene una relación con alguien más alto. El amor no conoce de tallas, basta con que a la otra persona le resultemos atractivos no sólo a nivel físico sino también intelectual para que la magia surja.

Una usuaria de Instagram que se hace llamar Jazz y que es una fiel creyente del movimiento 'body positive', compartió una imagen en Instagram en la que se le ve tomada de la mano de su pareja, un hombre fuerte, alto y musculoso. De inmediato usuarios de la red social cuestionaron su relación señalando que él era demasiado atractivo para ella.

Sin pelearse o caer en las provocaciones, ella escribió un mensaje: "Con los años este hombre ha amado cada curva, cada rollo, y cada estría en mi cuerpo. ¡Nunca entendí por qué! ¿Cómo podía amar algo que no es "perfecto"? ¿Cómo podría un hombre que "nació en forma" amar a alguien como yo? No tengo un vientre plano, me meneo cuando camino, si subo las escaleras rápido mi cuerpo aplaude, pero ahora veo que tengo el cuerpo "perfecto". Cada rollo, cada curva y cada marca es perfecta para hacer a los dos felices! ¡Amo a mi cuerpo y finalmente veo por qué él también lo ama".

Así como hubo ataques, también hubo aplausos para este mensaje, definitivamente todos podemos inspirar amor, sin importar la forma de nuestro cuerpo. Al final, nuestras pasiones, intelecto, personalidad y carisma dicen mucho más de nosotros.

