No es tan complicado como parece, si sigues paso a paso este método tendrás resultados sorprendentes

Por Andrea Sánchez

Marie Kondo se ha convertido en una celebridad de internet gracias a su libro en el que explica que, sin importar el tamaño de tu armario, puedes organizarlo y hacer que siempre luzca ordenado. Hoy tenemos los puntos básicos para que logres que todo esté en su lugar. Aunque se trata de puntos de orden en el hogar, nunca está demás trasladarlos a la vida.

1. Adiós a lo que no sirve

Lo primero que deberás hacer es decidir qué se queda y qué se va. Es uno de sus principios básicos. Trata de ordenar y decidir dónde pondrás lo que se queda. En la vida pasa igual, para dar espacio a lo nuevo, es necesario que estés dispuesta a sacar de tu vida lo que no sirve. El siguiente punto te dirá cómo lidiar con esta tarea.

2. ¿Te produce felicidad?

Qué difícil, ¿verdad? La siguiente pregunta, y quizá la piedra angular de la organización, es que te cuestiones si lo que quieres poseer te da un sentimiento de bienestar, sino es así, no tendrías porqué conservarlo en tu vida. Lo mismo sucede con las relaciones.

3. Haz categorías

No ordenes por habitación, hazlo por categoría. Es decir, ropa, libros, zapatos, etc. Si reduces tus posesiones, disminuirá tu trabajo de manera sorprendente. No conserves nada porque lo usarás después o porque es la ropa 'fea' que usas para hacer tus deberes. Dale la justa importancia a cada cosa.

4. Sé determinante

Este método sugiere que hagas el proceso en un solo día. Despierta temprano, decide que ese será el día de poner en orden tu vida. Si lo haces con determinación, será más sencillo que termines rápido y en verdad te deshagas de lo que no sirve. SI lo piensas nunca podrás llevarlo a cabo.

5. Dale el valor a las cosas

Para esta experta, debes tratar a las cosas materiales como si fueran personas y darles un cuidado personalizado. Si valoras todo el trabajo que hiciste para comprar esos jeans, entonces date la oportunidad de cuidarlos, doblarlos y ponerlos en un lugar en el que no se maltraten.

6. No gastes en cajas o accesorios de organización

A diferencia de otros expertos, Kondo sugiere que uses todo lo que tienes a la mano para organizarte, de esta forma evitarás adquirir más productos, cajas y accesorios que no necesitas. Las cajas de zapatos son tus mejores amigas.

7. No guardes por temporadas

Ten a la mano toda tus ropa, accesorios y demás cosas de temporada. Evitarás compras innecesarias, pues serás consciente de las cosas con las que cuentas.

8. Evita ordenar en familia

Te costará más trabajo tirar cosas, las personas solemos verle una utilidad (momentánea) a cosas que meses después terminarán siendo parte del desorden o al basura.

9. Respira y tómate tu tiempo

Hay cosas que sentimentalmente nos negamos a tirar. Cosas que nos heredaron o que creemos tienen un gran valor sentimental. Evita ser acumuladora cuestionándote si todas esas cosas han cumplido su función, si es así, déjalas ir y quédate con un grato recuerdo.

