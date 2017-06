Esta semana Constanza Díaz Hauser, reflexiona sobre lo duras que son las madres con otras madres hoy.

Hace unos días, la modelo Pamela Díaz subió en su cuenta de Instagram un video donde salía comprándole colados a su pequeña hija. Sin hacerse esperar aparecieron las súper-mamás a hacerla pedazos por darle colados a su guagua. Un sinnúmero de mensajes diciéndole "mala madre" llegaron en pocos minutos.

Quedé estupefacta.

Tanta mujer, mamá igual que yo, igual que todas, juzgando y linchando a otra mamá por dar un colado. ¡Un colado! Un inocente colado. ¿Quién no dio uno de ellos a sus hijos cuando eran guaguas? Yo sí lo hice, y no por eso me siento ni soy mala mamá. Me pregunto de dónde salió tanta mamá perfecta a cuestionar y meterse en la maternidad de otras. ¿Con qué derecho? Con ninguno, por supuesto. Nadie les pidió su opinión, y a nadie le importa. ¿Hasta cuándo vamos a tener a esta "policía de las madres" metiéndose en la crianza de otras?

Lo único que logran es seguir llenando de culpa a las mamás vulnerables y temerosas. Sobre todo a las primerizas, que sienten que caminan sobre cáscaras de huevo y por todo las cuestionan y juzgan.

Señoras madres perfectas, dejen de meterse en la crianza del resto. Críen ustedes como quieran, pero no impongan sus teorías y estudios "científicamente comprobados" al resto. Un colado no es veneno. Una mamadera con leche de tarro tampoco. Nadie les pidió su opinión, y ya estamos todas aburridas de escucharlas. No se metan donde no las han llamado.

