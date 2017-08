¿Cómo ha evolucionado el hombre chileno en los últimos 20 años? Un estudio realizado por Axe y GFK Adimark demuestra que la forma de seducir y lo que ellos consideran "atractivo" ha cambiado en las últimas dos décadas.

Por años, la publicidad de esta marca de desodorantes se basó en un patrón de masculinidad que apelaba a la seducción a través de lo físico y la fuerza. Sin embargo, ha redescubierto su mensaje.

La marca estuvo atenta a los cambios de los chilenos, quienes poco a poco han demostrado que hoy no se ajustan a un solo molde. Redescubrieron al nuevo hombre chileno: Los New Minos.

Para llegar a esta conslución, realizaron un estudio en el que analizaron los cambios del hombre actual frente al hombre de hace dos décadas.

Cuando a los más de 200 hombres encuestados (entre 18 y 35 años de los estratos socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D de todo Chile) se les hizo la pregunta ¿Qué crees que hace a un hombre atractivo hoy versus lo que lo hacía atractivo 20 años atrás? La mayoría coincidió en que hubo cambios significativos. Por ejemplo, 68% de la muestra piensa que ser culto es un atractivo fundamental, hoy, sin embargo, 69% cree que dos décadas atrás, ser masculino era lo principal.

Los #NewMinos

El Foodie y la dualidad de funciones en el hogar: Hace 20 años, aunque hoy genere ruido admitirlo, lo tradicional era que el hombre saliera a trabajar y que la mujer se quedara en casa haciendo los quehaceres domésticos, pero eso ha cambiado, y no solo por el empoderamiento femenino. Hoy, el hombre se siente cómodo incluso quedándose en casa cuidando a los niños y cocinando.

Cocinar no es solo un deber en el hogar, sino que también se ha transformado en un arma de seducción. Uno de los New Minos que causa furor, es el Chef, un New Mino que conquista a través del estómago y que su principal atributo está en la buena cocina.

Maximiliano Rivera es el "Chef" elegido por la marca para representar a este tipo de hombre. "Obviamente cocinar y ponerle un toque propio a los platos son un atractivo, a todos nos encanta comer, solo por eso, esto siempre va a ser un plus", reconoce. No es casualidad que 57% de los hombres encuestados por GFK Adimark, admita que le pone un toque personal a todas las cosas que hace.

El seguro y la conquista a través del humor: es el perfil que refleja Rodrigo Avilés (Gallina). Éste es un hombre que no se intimida por cómo la industria dice que debemos vernos: su personalidad es su principal atributo al momento de la conquista. Ejemplo de esto es que el 70% de los hombres de entre 25 y 35 años, piensa que la mejor cualidad es el buen humor, no el aspecto físico.

"Haber estado en la televisión siempre al lado de personas más altas o con muchos más músculos que yo, jamás me intimidó. Como uno es por dentro y sentirse cómodo con eso, es lo importante, y si podemos trasmitir eso hacia afuera, vas a tener la mitad de la carrera ganada en cualquier aspecto de la vida", asegura Gallina. Ojo con esto, que el 66% de los hombres del C3 encuestados, piensa que su pareja los escogió por su sentido del humor. Por otra parte, la autenticidad juega un rol clave: 75% dice que se muestra tal cual se siente. Solo un 17% se identifica con cómo se ve y su fuerza exterior

El papá genial y búsqueda de la no perfección en la paternidad: El atractivo también se puede dar a través de otros atributos, como ser buen papá. "Mi visión de cómo es el hombre antiguo es de alguien tradicional. Yo, personalmente, soy ingeniero comercial y hasta cierto punto fue eso lo que tenía pensado hacer de grande, ser ese adulto con mis hijos, pero la verdad es que la vida y el tiempo me demostró que no es así,". Estas son las palabras de Ignacio Escobar, restaurador de motocicletas, quien hace parte de los New Minos: es el Papá Genial.

El estudio de GFK Adimark demuestra que los hombres chilenos desean ser un referente para los más pequeños: el 50% considera que es importante transmitir e inculcar valores que consideran importantes en la sociedad. Por otra parte, al 54% de la muestra, le gusta el uso actual de la barba y un 17% de los chilenos tiene tatuajes.

¿Otros? Varios tipos de hombres se hacen fundamentales porque no todo son coincidencias. Son 12 New Minos en total, quienes en conjunto, reflejan la nueva masculinidad chilena.

• El "sustentable": 85% de los hombres que participaron en el estudio desean ser un ejemplo para futuras generaciones

• El de "estilo único": 93% de los encuestados se siente en algún nivel único. 79% se siente atractivos, sin embargo, el 37% siente que lo juzgan cuando tiene un look diferente.