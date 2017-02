En la primera semana podrás comenzar a ver resultados, pero sin duda el mayor beneficio es la relajación que brinda

Por Olivia O'Gam

¡Cumplí mi primer mes haciendo yoga! Ha sido complicado, desafiante y muy motivador. Después de jamás haber ido a un gimnasio, puedo decir que perdí el miedo y la desidia por las que no me atrevía a ir.

Pienso mucho en el tiempo que no hice nada de ejercicio y pasé horas sentada, pero ahora lo mejor que puedo hacer es no abandonar mi rutina. En verdad el cuerpo lo agradece.

En el reto Energy Fitness estoy haciendo tres tipos de yoga: vinyasa, hatha y of the wall. Hoy quiero contarles un poco más del también llamado kurunta yoga y algunos de los beneficios. Se practica con cinturones que se aseguran a la pared y que serán tu apoyo para casi todas las posturas que hagas.

Cada postura es un desafío ya que requieren de mucha fuerza, concentración, trabajar tu cuerpo y conocer lo que puede hacer.

Entre los beneficios del of the wall, aunque en realidad son del yoga en general, están:

- Alivia la sensación de pesadez en las piernas

- Mejora tu digestión. Antes de comenzar a practicar yoga tenía algunos problemas digestivos no graves, que ahora han desaparecido. No se trata de magia, sino de los cambios que hice en mi alimentación y que consistieron en tomar más agua, dejar de comer grasa en exceso y reducir la ingesta de comida chatarra. El ejercicio hizo que mi metabolismo mejorara.

- Relaja el cuerpo y la mente y te motiva a asumir nuevos retos. Quería llorar cuando me di cuenta que me aterrorizaba la idea de sostenerme de cabeza con un cinturón, pero acepté el reto y ahora es una de las clases que más disfruto. Me enseña a conocer mi cuerpo mejor, a valorarlo y amarlo tal como es.

- Reduce los cólicos menstruales. No solo ocurre con el kurunta, sino con todos los tipos de yoga. Y es que con las diversas posturas mueves músculos y partes del cuerpo que siempre están en reposo y ayudas a que circule mejor la sangre.

- Quemas de 300 a 400 calorías.

- Afinas la cintura. Tengo que aclarar que los efectos de las clases de yoga con paulatinos, así que no te obsesiones con perder calorías o reducir cintura y ver resultados inmediatos. Muchos aparatos de ejercicios que anuncian en televisión nos venden la idea de que, cuando lo usas, casi inmediatamente vas a quemar grasa y tendrás un cuerpo tonificado. No es verdad. Con yoga empiezas a ver cambios pequeños desde la primera semana, pero hay que ser constantes.

¿Vas a empezar a hacer yoga? ¡Hazlo, no lo pienses más! Que no te desanime que no seas flexible o que no puedas hacer todas las posturas, el yoga es un trabajo constante. En mi clase hay personas de todas las edades, en especial adultos mayores que me han enseñado que no hay límites.

