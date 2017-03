Si crees que lo único que puede relajarte después de un día de estrés intenso, son las medicinas, es porque aún no pruebas practicar yoga

Por Olivia O'Gam Espinosa

Este segundo mes del reto Energy Fitness ha sido especialmente difícil. Habitualmente tomo clases 4 veces a la semana, pero ahora hubo ocasiones en las que solo pude ir una o dos veces. Han sido días de mucho trabajo y mucho estrés y las pocas clases que he tomado me han ayudado a sobrellevarlo.

En mi caso tomo clases de 3 tipos de yoga: vinyasa, hatha y of the wall, pero no importa cuál estés practicando, cada una de ellas te ayuda a relajar la mente, calmar tus emociones y recuperar la tranquilidad que nos roban los problemas cotidianos.

Para combatir el estrés, aquí te comparto mis tips:

- Trata de no pensar en lo que te agobia (es muy difícil, pero enfócate en la clase, escucha la voz del profesor y deja afuera las preocupaciones).

- Respira. La respiración es una de las partes vitales de la clase, si no te concentras la pierdes. Llegué muy angustiada a una de las clases y me costó mucho concentrarme en mi respiración, una vez que lo conseguí, pude empezar a calmarme.

- Trabaja con una intención. En las diversas clases de yoga, al inicio, los instructores piden que trabajes con una intención: puedes dedicarle tu energía y tu clase a un asunto no resuelto, algún sentimiento que te consume, a algo que quieran resolver, una persona o algo que quieres reforzar en ti.

- Termina la clase. Es probable que te sientas torpe porque no te puedes concentrar, pero no te salgas de la clase a la mitad. Seguirás intranquila e interrumpes un práctica que te ayudará a liberarte de las malas emociones.

- Aprovecha el savasana. Todas las clases cierran con esta postura que te ayuda a relajarte, calmar la mente, combatir la depresión y a reducir la presión arterial. Aprovecha para dejar ir todo lo que ya no quieres dentro de ti y liberarte del estrés que es una carga muy pesada.

