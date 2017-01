Las mujeres comparten errores muy comunes en el momento de estar con su pareja sexual, descubre en este video cuales son para que no los repitas. No te lo pierdas.

Uno de los errores más comunes que compartimos muchas mujeres en un encuentro sexual es ser muy pudorosas. Todo lo que tenga que ver con tener vergüenza en la cama. Es un error porque no nos damos permiso, no nos permitimos fluir y así no se da naturalmente.

El segundo error es que solo pensemos en nosotras. Hay muchísimas mujeres que saben qué les gusta y se conocen, y finalmente solo piensan en alcanzar su plenitud y su placer, sin pensar en su compañero sexual.

El tercer error es agradecer el encuentro, no entendemos porqué esa persona estuvo con nosotros, no te estás haciendo un favor es un encuentro consensuado porque ambos querían llegar a ese momento, podrías darle un beso, pero agradecer sobra.

