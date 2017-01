Personal trainer nos dice cómo acelerar la pérdida de grasa en 8 pasos

El experto recomienda no seguir las llamadas, "dietas exprés", ya que no sólo no funcionan en el largo plazo, sino que además, es probable que no se pierdas kilos de grasa, sino que líquidos e incluso, musculatura. Sobre cuál es el camino correcto que debemos seguir, nos explica a continuación.

"La pérdida de peso ideal es entre medio a un kilo semanal, así se consigue reducir sólo el porcentaje de grasa corporal. Si bajamos más, lo más probable, es que quememos músculo y perdamos líquido corporal, cuya consecuencia es la flacidez", señala el personal trainer de Olympic Gym de Las Condes, Santiago, Rodrigo Muñoz. Existen muchas "dietas" –de la sopa, del repollo, de la avena, del limón, etc– que prometen reducir la grasa del cuerpo y bajar muchos kilos en poco tiempo. "Son lo peor que existen debido a su efecto rebote y peligros para la salud. La única dieta que funciona es seguir una alimentación balanceada. Nada más ni nada menos, así de simple. Es más, no la llamaría dieta, sino cambio de hábitos", dice enfático Muñoz. MÁS: Beneficios de la risa: emociones saludables El profesional explica que la clave para mantener un peso adecuado es la alimentación, equilibrando la calidad y cantidad de los alimentos, y hacer ejercicios. Una buena dieta –agrega– debe ser completa, un hábito de vida y tener los tres macronutrientes: proteínas como las carnes magras, pescados, huevos, lentejas, carbohidratos de bajo índice glicémico como la avena, el arroz y los fideos integrales, grasas saludables como el aceite de oliva y los frutos secos, además de vitaminas y minerales presente en frutas y verduras. "La pérdida de peso ideal es entre medio a un kilo semanal, así se consigue reducir sólo el porcentaje de grasa corporal. Si bajamos más, lo más probable, es que quememos músculo y perdamos líquido corporal, cuya consecuencia es la flacidez", señala. Más: Súmate al desafío de la tabla que es furor en internet y consigue abdomen de tus sueños Rodrigo nos entrega tips para perder grasa corporal, lo cual requiere disciplina. "La clave del éxito es no rendirse, generalmente los resultados demoran un poco y se ven después del primer mes. Una vez que el cuerpo se "re educa", los resultados aparecerán", resalta. En la galería, encuentra 8 pasos para organizar la pérdida de peso controlada. Y EN VIDEO TE RECOMENDAMOS: Ejercicios fáciles que te ayudarán a tonificar piernas y glúteos