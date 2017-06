Cuidar la calidad de lo que comes será primordial

La llegada de un bebé representa muchas dudas, es una etapa nueva en la vida la mujer en la que hay cambios en el cuerpo que no se pueden explicar y muchas opiniones sobre lo que debes o no hacer surgen de todos lados. Para muchos es una etapa en la que la madre 'debe comer por dos', pero no hay nada más erróneo que eso, pues el exceso de peso puede culminar en enfermedades crónicas luego del embarazo. A continuación te presentamos algunos tips que puedes seguir en esta etapa.

No comas por dos

No es la cantidad, sino la calidad de los alimentos. Cuando estás embarazada es importante que consumas alimentos que sean ricos en proteínas, hierro, calcio y ácido fólico. Los alimentos que consumes son la principal fuente para tu bebé, por eso debes elegir los que sean de calidad.

Subir de peso está bien

Muchas mujeres temen subir mucho de peso, cuando s trata de algo totalmente natural. De acuerdo con la OMS, lo ideal es subir entre 900 gramos y dos kilos en el primer trimestre y entre dos y cuatro kilos en los últimos trimestres. Cada caso es específico y puede variar dependiendo del peso inicial de la mujer.

Necesitarás más calorías

En promedio, una mujer en los últimos meses de embarazo necesitará 300 calorías más de las que requerían antes de estar embarazadas. Recordemos que no todas las calorías son iguales, darle preferencia a alimentos saludables y naturales será primordial para un embarazo feliz y una nutrición adecuada para el bebé y la madre. Hay que omitir el consumo de azúcares y harinas refinadas y darle preferencia a productos integrales y evitar el consumo de endulzantes.

Así puedes obtener más calorías

Si pensamos que una mujer embarazada requiere 300 calorías adicionales, seguro habrá muchas dudas respecto a qué alimentos preferir para cubrirlas. El National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases" señala que para obtener 300 calorías adicionales, una mujer embarazada puede consumir:

1 taza de yogur descremado con fruta y una manzana mediana

1 tajada de pan integral tostado con 2 cucharadas de mantequilla de maní

2 rebanadas de jamón asado sin grasa o pechuga de pollo asada y 1/2 taza de camote

