Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, ¡amo bailar! Conoce los beneficios de los ritmos latinos y cuántas calorías quemas con cada uno

Por Karen Hernández

Comienza el segundo mes del Reto Energy en Energy Fitness ¡y vaya que han habido avances!. En mis publicaciones anteriores les he estado contando de lo feliz que me ha hecho este reto, especialmente porque estaba a punto del colapso por la larga pausa (de un año) que hice al tener que entrar de lleno al mundo laboral.

Siempre he sido muy intensa en cuando a la actividad física, especialmente a aquellas actividades que no implican pasar horas trepada en un aparato de pesas. Y es que desde hace tiempo, he sentido una atracción muy poderosa hacia el baile, por lo que jamás pierdo oportunidad de mover el cuerpo a donde vaya, además de que me he inclinado por buscar gimnasios que ofrezcan este tipo de clases.

Debo admitir que uno de mis placeres culposos -no tan culposos- es bailar ritmos latinos como la salsa, el merengue y hasta el reggaeton y la bachata y aunque soy pésima para coordinar, ¡no saben lo feliz que me hace! Y es que si algo he aprendido es que en la vida hay que entrarle a todo.

Desde que empezamos el Reto Energy, no dudé ni un segundo en ofrecer mi alma ante las clases de Danza Caliente y Fusion Beat. De acuerdo, quizá dudé un poco de la primera porque pensé que se trataba de algún baile erótico...y no, se trata de ritmos latimos que dejan un increíble sabor de boca (y un delicioso dolor muscular) en cada sesión.

Tanto la salsa, como el merengue y la bachata se caracterizan por ser ritmos con movimientos acelerados y muy sensuales. Con ellos se trabajan las piernas, los hombros, los brazos y la cadera al por mayor, siendo una invitación para trabajar cada fibra de nuestro cuerpo. ¡Y es que es imposible no moverse al ritmo de las maracas o los tambores! Los ritmos latinos son

Lejos de tratarse de una rutina de ejercicio aburrida y repetitiva, bailar el baile implica una actividad donde no sólo se queman calorías y se tonifican los músculos sino que también relaja y mejora el estado de ánimo. Lo mejor es que con cada estilo se trabaja algo diferente, por lo que cada uno tiene sus propios beneficios y calorías quemadas.

- La salsa combina pasos de otros ritmos como el son cubano, el mambo y cha cha cha, con lo cual terminas quemando entre 300 y 500 calorías por hora. No es extraño que de pronto ame tanto a Marc Anthony, el rey de la salsa. Aquí les dejo mi canción favorita para bailar este ritmo.

- El merengue es parecido a la salsa, en cuanto a pasos ¡aunque mucho más rápido! Se trata de un baile proveniente de República Dominicana y puedes quemar entre 230 y 530 calorías por hora. Con esta canción pueden hacer una rutina completa (ustedes sólo déjense llevar).

- La cumbia es uno de mis ritmos favoritos y aunque se parece a la salsa, es un estilo completamente diferente proveniente de una fusión entre un fandango español y un baile africano. Con este baile puedes quemar entre 260 y 530 calorías por hora y nada como esta canción de Margarita la Diosa de la Cumbia para armar una rutina.

