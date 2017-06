¿Cómo las personas pueden lograr una longevidad saludable a través de la Medicina Antienvejecimiento?

Por Gabriela Vaca Jaramillo

Menos energía, piel más delgada y arrugada, pérdida de memoria, disminución en la capacidad de ver y escuchar, sensación de cansancio, etc, son algunos de los síntomas que una persona siente cuando está pasando de la edad adulta hacia la vejez; con el paso del tiempo y a medida que envejece es difícil, por no decir imposible, detener estos malestares cuando la edad ha avanzado y no se han tomado las medidas necesarias a tiempo.

La gente vive más años, pero enfermedades adquiridas a lo largo del tiempo como el Parkinson, Alzheimer, problemas cardiovasculares, artrosis, pérdida de defensas, cáncer, enfermedades autoinmunes, entre otras, acompañan a la mayoría de adultos mayores, disminuyendo su calidad de vida, causando dolor, molestias físicas y convirtiéndose, en ocasiones, en un peso para sus hijos o quienes cuidan de ellos, debido a las constantes visitas a doctores y medicación diaria que deben recibir para aplacar los malestares causados por esas enfermedades.

Con el avance de la medicina, actualmente es posible contar con diferentes herramientas, procesos y hábitos que de manera preventiva pueden ayudar a disminuir estos malestares en un futuro e incluso evitarlos por completo.

Silvia González, médico especialista paraguaya en Medicina de Conciencia Preventiva, comparte varias herramientas, hábitos de vida y procedimientos que son parte de la Medicina Antienvejecimiento.

"Los principios básicos de la Medicina Antienvejecimiento son la evaluación del paciente a través de la historia clínica completa, del estilo de vida, el examen físico y análisis de laboratorio para establecer planes de tratamiento personalizados que se fundamenta en una dieta adecuada, ejercicio, control del estrés y adecuada intervención médica", señala.

Hoy la Medicina Age Management, es considerada toda una Rama en la Medicina Moderna que tiene sus propios fundamentos científicos y que agrupa a miles de médicos y centros, en todo el mundo que se dedican en forma exclusiva a esta nueva forma, de encarar y tratar al envejecimiento humano.

"El Plan Terapéutico abarca: revisión del estilo de vida; terapia de reemplazo con hormonas bio-idénticas; suplementos con nutracéuticos; terapia de revitalización biológica celular. Todas ellas comprobadas como herramientas efectivas para tener una mejor calidad de vida, detener los impactos del envejecimiento y lucir un cuerpo sano y joven por dentro y por fuera. La clave está en poder desarrollar un plan de terapéutica personalizada que busque conjugar los efectos de la Medicina estética desde el plano más superficial del envejecimiento cutáneo tanto facial como corporal, y de la Medicina Biológica que junto a la medicina Antienvejecimiento y Age Management buscan mejorar la calidad de vida y asegurar un envejecimiento saludable", acota González.

La Revitalización Celular inició con el creador de la Clínica de Rejuvenecimiento más famosa de Suiza, el Prof. Dr. Paul Niehans, quien basa esta teoría en los trabajos científicos y su experiencia en este tipo de tratamientos. A criterio de la experta, la Revitalización Celular o "Vacunación Antivejez" es un conjunto de terapias que ayudan a retrasar el envejecimiento. Estas terapias incluyen el aporte de componentes activos desde el punto de vista de las células con la finalidad de tratar los signos y síntomas del envejecimiento.

Este tratamiento es de carácter preventivo y su objetivo principal es cuidar la salud y la longevidad, consiguiendo revertir al máximo algunos de los daños propios de la edad avanzada y enfermedades, que en su mayoría, es decir el 90%, son de tipo degenerativas y adquiridas a lo largo de los años.

"Las 'vacunas antivejez' son elaboradas con extractos de células de origen animal embrionario y suplementadas con vitaminas, minerales, oligoelementos y aminoácidos que tienen la propiedad de revitalizar las células del cuerpo, devolviéndole lo que ha perdido con el pasar de los años.

Esta vacuna se puede suministrar desde los 25 años tanto en hombres como en mujeres, de manera periódica cada cierto tiempo, según la necesidad de cada paciente. Tiene contraindicaciones en caso de embarazo o alergia a alguno de los productos. Lo ideal es contar con un plan programado y personalizado, que se consigue a través de una evaluación del estado biológico del paciente que debe ser realizado por un profesional en la rama", especifica.

Esto permitirá al galeno experto en este ámbito elegir adecuadamente para cada paciente los extractos celulares y péptidos precursores de las llamadas "hormonas de la juventud" y complementarlos con productos administrados vía oral que contienen antioxidantes y extractos naturales como el resveratrol, que tiene propiedades para alargar la vida de las células.

"En Terapia Celular no existe ley dosis-respuesta. Cada persona se revitaliza de acuerdo a su genética y la calidad de vida que lleva. Siempre es bueno recibir un pool de células jóvenes. En algunas personas los efectos duran más que en otras. Lo aconsejable es repetir el tratamiento periódicamente", dice.

La aplicación de este tratamiento, además de devolverle juventud al paciente, también está recomendado para las siguientes enfermedades, a modo de medicina curativa y preventiva :

- Arteriosclerosis (cerebral, coronaria, periférica)

- Disminución apreciable de las defensas orgánicas (infecciones a repetición, etc.).

- Artrosis, Reumatismos.

- Después de operaciones quirúrgicas.

- Insuficiencia de las glándulas de secreción interna (hipotiroidismo, etc.).

- Menopausia.

- Baja general de vitalidad.

- Estados de fatiga física y psíquica.

- Trastornos del crecimiento de los niños.

González hace hincapié en que si bien en la actualidad la medicina ha evolucionado con terapias y técnicas que permiten conseguir una longevidad de calidad, la dieta sana y un estilo de vida activo contribuyen de manera fundamental a un envejecimiento saludable.

Uno de los signos más claros de la edad es la piel arrugada, sin elasticidad ni firmeza. Este fenómeno se da debido a que durante el proceso de envejecimiento los componentes de la matriz extracelular de la piel se van perdiendo, los fibroblastos pierden su capacidad de reparar los daños y regenerar los componentes normales de la piel, dando como resultado una piel con apariencia avejentada.

La bioestimulación se puede realizar sobre tres tipos de receptores específicos en la piel: Autoplasma o Factores de Crecimiento Epidérmico, Polinucleótidos de ADN e Hidrolizado celulares. Estos receptores al ser activados, ponen en marcha nuevamente la maquinaria celular, aumentando de manera significativa la síntesis de colágeno y la generación de una nueva matriz celular.

A través de este tratamiento, se detiene el proceso de envejecimiento y se consigue una notable regeneración celular, restaurando el normal funcionamiento de las mismas; una piel más joven, luminosa y lozana, con mejor textura y disminución de flacidez, así como una atenuación de las arrugas son algunas de las consecuencias de la bioestimulación. El tratamiento incluye la aplicación de diferentes productos aplicados por mesoterapia e inyecciones intramusculares.

