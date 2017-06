La menstruación jamás ha imposibilitado a las mujeres para hacer algo. Despejamos todos los falsos mitos de esta etapa biológica más importante en la vida de la mujer.

Entre las mujeres es inevitable que aparezcan dudas sobre nuestro ciclo menstrual. Sin embargo, a veces se difunden ciertos rumores que en muchas ocasiones nos impide poder tener ese contacto maravilloso con una de las situaciones biológicas más importantes en la vida de una mujer que es la llegada de su menstruación.

Entre los falsos mitos que más se han extendido se encuentran algunos que afirman que durante los días que dura la menstruación no se puede realizar ejercicio físico, que no podemos tener relaciones sexuales, que no podemos cocinar etc.

Falsos mitos

Algunas mujeres piensan que durante el tiempo que tienen la menstruación no pueden ducharse o bañarse en la piscina, pero no es correcto. Mientras dure el sangrado es importante mantener unos hábitos correctos de higiene, por eso ducharse jamás ha estado contraindicado. En el caso de usar una piscina, el uso del tampón o copa menstrual es una herramienta que puede ser usada para poder disfrutar del agua.

Otro rumor incierto es la imposibilidad de quedarse embarazada si se mantienen relaciones sexuales durante el ciclo menstrual. Sin embargo, puede ocurrir debido a que los espermatozoides son capaces de permanecer vivos en la vagina hasta cinco días. Aunque el riesgo es menor, siempre hay una probabilidad.

Además los ciclos menstruales no son iguales, lo habitual es que duren entre tres y cinco días, con una periodicidad de entre 28 y 30 días, pero hay un alto porcentaje de mujeres que se salen de esa generalidad. En especial, las más jóvenes suelen tener reglas más dispares, con ciclos largos o con una periodicidad más alta o irregular. En personas más mayores es frecuente que la regularidad decrezca y se produzca la menstruación entre los 25 o 26 días.

También se dice que no debemos hacer ejercicio, pues está comprobado que realizar actividad física libera endorfinas que actúan como analgésico natural, disminuyendo el dolor. Por ello es una práctica recomendable y positiva para mitigar los efectos del periodo.

Sobre las relaciones sexuales, no hay ninguna contraindicación, es una decisión que debe tomarse en pareja, si a ninguno de los dos les molesta pueden tomar las precauciones necesarias como el uso del preservativo para evitar alguna infección o un embarazo no deseado (que es mínima la probabilidad pero igual existe).

En algunas culturas indican que la mujer no puede cocinar durante su menstruación, algo totalmente falso ya que las mujeres podemos usar nuestras facultades culinarias en cualquier momento del año, sin embargo durante el periodo menstrual al sentirnos un poco adoloridas tenemos quizás un poquito menos de paciencia en la cocina, lo ideal si vivimos en pareja, es que se ocupe del tema, así podemos descansar un poco de la cocina.

