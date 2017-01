Nunca sabes lo que tu cuerpo puede resistir hasta que no lo intentas

Por Monserrat García

Contrariamente a lo que ocurre con la mayoría de la gente, en mis propósitos de Año Nuevo jamás estuvo bajar de peso o hacer ejercicio. Siempre me consideré una persona activa y solía equilibrar mi actividad física con mis otros deberes diarios. Sin embargo, esto cambió.

Desde hace un año comencé a enfocarme más a mis actividades laborales, dejando de lado el ejercicio. Sí, hubo un desequilibrio y no me di cuenta del impacto hasta que comencé el Reto Energy Fitness.

Elegí hacer spinning, una de las actividades más demandantes físicamente, y...¡Sobreviví a la primera semana! Creí que no aguantaría ni una clase entera y mucho menos una semana. Mientras caminaba rumbo al gimnasio, en mi primer día, inevitablemente pensé que todo saldría mal y tuve miedo. Me sentí como en la escuela en el primer día de clases y en donde no conoces a nadie. Creía que todos me mirarían mal por no poder con las rutinas y que fracasaría en mi intento por tener una vida más activa.

¡Todo resultó al revés! Mis compañeros, los profesores y los entrenadores fueron muy pacientes y amables. Mi cuerpo también hizo su parte, me apoyó para resistir toda la semana y ahora me siento motivada por continuar con el reto.

En mis primeros cuatro días de spinning no me sentí abrumada o sin ganas de continuar, por el contrario, estoy lista para afrontar este nuevo reto en mi vida. Mi motivación es la conciencia, que antes no tenía, del grave daño que causa en sedentarismo. Y es que en mi primer día me hicieron un análisis detallado del cuerpo, midiendo mis niveles de agua, grasa y músculo. ¿Conclusión? ¡NECESITO HACER EJERCICIO!

Como sobreviviente de la primera semana del reto #EnergyFitness tengo tres consejos para que, como yo, venzas tus miedos y pretextos y te pongas en movimiento:

1. Busca un amigo que sea tu compañero en el gimnasio . Un 60% de mi motivación para hacer ejercicio fue el ir acompañada. María Briones, a quien llamamos cariñosamente Coco, hizo que las rutinas fueran mucho más llevaderas; nos reímos a morir de nuestros errores e, inconscientemente, nos presionamos a ir día con día.

2. Compra un outfit bonito que te motive a ir al gimnasio. Usar ropa nueva siempre alegra, hay prendas increíbles para hacer actividad física que te harán sentir motivada.

3. Comienza a cambiar tus hábitos alimenticios poco a poco. No hagas un cambio drástico en tu alimentación, quizás puedes comenzar por tomar un vaso más de agua al día o evitar el postre de las tardes, verás que eso te hará sentirte más motivada.

Estoy a punto de comenzar mi segunda semana del reto y pienso que quizá ya pasó lo más difícil.

Si yo, una persona que en mucho tiempo no hizo ejercicio, logré hacer una semana y tengo el ánimo y entusiasmo de continuar... ¿tú por qué no podrías? ¡Inténtalo!

