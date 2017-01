Nunca había entrado a un gimnasio ni había sido constante haciendo rutinas de ejercicio. También lloraba al entrar al agua por el pánico que tenía de ahogarme, por eso decidí meterme a natación y creo que lo he hecho bien.

Por María Briones

A mis 27 años aprendí a andar en bicicleta (por más ridículo que parezca) y a flotar en el agua (aunque tardé como 3 días seguidos en entender cómo flotar y que no me iba a morir en el intento) más o menos así:

Aún así, desde hace unos meses me sentía adolorida de todo el cuerpo porque a veces permanezco hasta 10 horas sentada frente a esta computadora editando los videos que ves en Nueva Mujer (que, por cierto, no debes perderte). Mi vida había sido de total sedentarismo hasta que empezamos el reto Energy Fitness.

Ahora estoy aprendiendo a nadar, pensé que si me metía a clases de natación podría por fin dejar atrás la fobia al agua, relajarme y hacer ejercicio a la vez. También lo hice para disfrutar de mis próximas vacaciones. Quienes no sepan nadar estarán de acuerdo que no es tan divertido quedarte a la orilla del mar, de la alberca, del lago, mientras los demás nadan libremente sin problemas ¡es frustrante! Pero gracias al instructor, y a que le he perdido el miedo al agua, ahora puedo hacer esto (aún hay cosas que mejorar, pero esto que ven no podía hacerlo hace un mes).

Después de una semana me siento con más energía, mi dolor de cuerpo (principalmente de piernas) ha desaparecido, me duele menos levantarme de mi asiento y me siento ansiosa de entrar a la alberca. La María de antes lloraba si el agua casi llegaba a taparle la cara, la de ahora sonríe infinitamente cuando está en la alberca. No es fácil, me costó mucho trabajo (un poco de lágrimas). Se necesita decisión para lograr perder el miedo, también es necesaria la paciencia, la concentración y las ganas de hacerlo.

Les dejo unos tips del entrenador de natación de Energy Fitness, así como los beneficios de la natación ¡Enserio deben intentarlo!

