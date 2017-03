La natación es un ejercicio muy completo pero no es el único beneficio, también muy relajante y placentera.

Por María Briones

Soy una persona que se estresa muy fácilmente, así que aceptar el Reto Energy Fitness 2017 me cayó de maravilla. He comprobado que el ejercicio ayuda mucho a mejorar este problema, que a veces afecta tu vida entera.

No me considero una persona muy deportista. Desde que empecé a trabajar (hace 4 años) dejé toda actividad física por falta de tiempo (y también por flojera). Para el reto en Energy Fitness tomé la decisión de practicar natación porque tenía muchos deseos de aprender y sabía que le traería muchos beneficios a mi cuerpo y mi salud. Lo que hasta entonces no sabía era que la natación también tiene beneficios para tu mente.

Mi primera semana fue muy emotiva para mi, porque fue muy curioso que cuando salí de mi clase e iba camino a casa, me di cuenta que estaba sonriendo inconscientemente y puse atención a mi estado de ánimo, era muy bueno. Cabe mencionar que casi siempre salgo muy cansada de mi trabajo y lo único que quiero es dormir y no saber nada más de la existencia humana. Pero después de nadar me siento feliz.

La natación te hace feliz y puede ayudar a combatir la depresión

Un estudio realizado en el Hospital Universitario Karolinska, de Estocolmo, Suecia, dio a conocer que la natación ayuda a reducir el pánico, la tristeza y la tensión.

El mismo estudio encontró que la natación contribuye a revertir los daños en el cerebro causados por la depresión.

La natación también te hace más inteligente

Con el paso de los días, me empecé a sentir más despierta y, buscando una explicación, encontré un estudio realizado también por Instituto Karolinska en 2014, en el que se concluyó que el flujo sanguíneo hacia el cerebro mejora con la natación, al mismo tiempo que ayuda a la memoria y tener claridad y enfoque.

Expertos en natación creen que cualquier ejercicio en el que tengas que hacer repeticiones (como correr, bailar o nadar) aumentará el flujo de sangre al cerebro.

Cuando estás haciendo rutinas en las clases de natación, activas los dos hemisferios del cerebro, ya que debes acostumbrarte a tomar aire de los dos costados cuando estás nadando. Esto te ayuda a aumentar tu capacidad de procesar la información. Entonces podrás aprender lo que quieras de manera más efectiva.

Cualquier ejercicio es muy bueno para el cerebro, pero la natación es excelente para la mente y el cuerpo.

