¿No te animas a comenzar a hacer spinning? ¡Esto te ayudará a decidirte!

Por Monserrat García

Estoy por cumplir casi 3 meses en el #RetoEnergyFitness y puedo decirles que me siento diferente. Ya no siento miedo como cuando comencé. Hoy sé que, si me lo propongo, puedo ir más allá de mis propios límites para cuidar mi salud.

Esta semana quiero compartirles algunas de las posturas que te ayudan a tonificar el cuerpo, durante una rutina de spinning. Si estás interesada en delinear tu cintura y fortalecer tu abdomen, sin duda esta disciplina es para ti.

Aunque hay variantes, existen cuatro posturas básicas a la hora de practicar spinning. En cada una de ellas se trabaja con diferentes intensidades, pero se trabajan prácticamente los mismos músculos. Eso sí, es importante apuntar que en cada rutina es distinto es porcentaje de esfuerzo que se hace sobre los músculos.

Sentado. En esta postura puedes manipular fácilmente las intensidades que tu cuerpo soporta. Las principales zonas que se trabajan son cadera y piernas.

Semi sentado. Esta postura es prácticamente igual a la anterior, pero la diferencia está en que debes mantener los glúteos separados del asiento, por lo que la zona que más se trabaja es precisamente esa.

De pie. Debes estar de pie, con la espalda recta y perpendicular al suelo. Tus brazos sujetan el manubrio, pero sobre ellos recae poca fuerza. Esta postura es perfecta para trabajar la espalda baja, glúteos y muslos. Debido a que es de las posturas más complicadas, te recomendamos ajustes tu bicicleta con la mayor carga (resistencia) que puedas, así aunque la hagas poco tiempo, el trabajo será muy efectivo.

De pie hacia adelante. Debes realizarla despegada al asiento pero tus brazos deben apoyados en el manubrio en tercera posición, es decir, hasta el frente. El peso debe estar apoyado en la parte superior de tu cuerpo para nivelar el esfuerzo con las piernas. Esta postura inclinada te permite hacer mucha fuerza y trabajar zonas difíciles como la cintura y abdomen.

No olvides que todas las posturas pueden tener variantes, por lo que una combinación adecuada de ellas te permitirá trabajar partes clave de tu cuerpo. Te recomiendo hacer fuerza en abdomen en cualquier postura que realices, así no solo tonificarás las piernas, también tu vientre. Por ultimo, no olvides que la carga (resistencia) que pongas en tu bicicleta durante tus rutinas hará cada vez más efectivos los ejercicios y te ayudará a quemar más calorías.

