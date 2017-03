La música y el baile son la mejor combinación para bajar de peso y sentirte feliz en el gimnasio

Por Karen Hernández

¡Es increíble cómo pasa el tiempo! Ya vamos por nuestra sexta semana del Reto Energy con Energy Fitness y vaya que todas en la redacción hemos cambiado mucho (porque el ejercicio tiende a hacer más productiva y feliz en la vida)

A veces lel exceso de trabajo nos hace alejarnos de la actividad física y nos sometemos a una silla de oficina por más de 8 horas diarias. No hay que negar que la vida laboral también tiene su encanto pero agregarle unos 30 minutos mínimo de ejercicio post (o pre) oficina puede hacer de tu día y de tu vida algo genial.

Seré sincera: no es nada fácil pensar en ir al gimnasio o someterse a una rutina después del cansancio mental con el que salimos de la oficina, pero de que se puede, se puede. Hacer ejercicio no sólo implica treparse a una caminadora o cargar el dobe de tus kilos en pesas sino que tambié incluye actividades que le dan un toque diferente a tu ida al gimnasio.

La zumba es una de esas actividades que se ha popularizado en los últimos años y aunque muchas pensamos en ridículas rutinas de aeróbics de los años 80 (click aquí, porfavor), en realidad se trata de algo muy divertido que implica música, baile, mucho sudor y resultados increíbles para tu cuerpo y mente. Aquí les dejo 5 razones que me han hecho ser constante en mis clases de zumba, Danza Caliente y Fusion Beat durante estas 6 semanas:

1. La música es el motor de la clase y una increíble motivación para seguir adelante. Es como una especie de anestesia que hace que nos olvidemos del dolor que sentimos al esforzarnos y que hace que el tiempo pase más rápido. Cuando bailamos al ritmo de música enérgica, liberamos dopamina que nos hace sentir más positivos, de mejor humor y más relajados al final de la rutina.

2. Nunca te aburres pues la música y los ritmos son tan diversos que puedes empezar con movimientos de salsa y terminar con una rumbam una quebradita o un merengue. Además puedes aprender pasos que puedes aplicar en la próxima fiesta. Garantizado.

3. La zumba es un ejercicio cardiovascular que acelera la pérdida de peso al tiempo que tonificas tus músculos, creas condición física y moldeas tu cuerpo, ¡así que no tienes que pasar horas corriendo en una caminadora!

4. No necesitas de mucha preparación física o una fuerza especial, lo único que requieres es un poco de coordinación para poder seguir los movimientos y ganas de bailar. Si como yo eres un caos para distinguir entre izquierda y derecha, te garantizo que aprenderás sobre la marcha, sólo es cuestión de que lo intentes con la mejor actitud. Claro, nunca dudes en avisarle instructor si tienes algún problema.

5. Trabajas todo el cuerpo, desde las piernas, hasta los brazos, los glúteos y el abdomen. Además mejoras tu equilibrio, ritmo y coordinación. Basta con decirte que con una sesión de una hora puedes quemar hasta 800 calorías.

6. Disminuye la producción de ácido láctico. Este es el responsable de la sensación de dolor y ardor que sientes en los músculos después de hacer ejercicio. Aunque mientras bailas hacer un gran esfuerzo, tus músculos no se tensarán tanto como cuando levantas pesas o corres en la caminadora. Otra razón es que el impacto es menor así que también tienes menos probabilidades de sufrir lesiones.

7. Aumentan los niveles de osteocalcina. Esta es una proteína relacionada con la densidad ósea, es decir que la intensidad de tu rutina de zumba te ayudará a fortalecer los huesos.

8. No importa la edad que tengas, el baile es para todos y todas. Lo mejor es que cada quien puede seguir su propio ritmo y seguir los ejercicios con la intensidad que mejor le venga a su cuerpo. El ejercicio se disfruta, no se sufre y el mismo maestro (a) te da recomendaciones para hacer los ejercicios o sustituir aquellos movimientos que no puedes hacer sin que pierdas los beneficios de los mismos.

9. A diferencia de los aparatos pensados para hacer ejercicio de forma individual, practicar esta disciplina te ayuda a elevar tu autoestima y hasta conocer gente. El ambiente relajado y hasta se respira un aire de fiesta en cada clase gracias a los ritmos latinos o fusiones modernas. ¡Además los maestros siempre tienen una gran actitud y te motivan a dar lo mejor de ti!

