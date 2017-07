La súper modelo no se limita, pero sí cuida lo que come.

Por Dayana Alvino

Emily Ratajkowski es una de las modelos más exitosas del momento, en gran parte gracias a que tiene una belleza muy particular y una figura envidiable. Si bien ella ha admitido que es muy afortunada con su metabolismo, también ha dicho que sí realiza dieta y ejercicio.

En diversas entrevistas con Harper's Bazaar y Elle, entre otros, Emily ha hablado de la dieta que sigue (la cual no es para nada rigurosa ni extrema) y aquí te revelamos algunos de sus secretos para tener una figura de 10.

Balancear

Emily dijo a Harper's Bazaar que cada mañana come un pastel con su café (algo que no imaginábamos), pero aseguró que en el almuerzo busca el balance al comer sólo una ensalada o un sándwich.

Incluir carne

Aunque muchas de las dietas modernas sugieren dejar de comer carne, en su dieta Emily sí la consume: "Me gusta mucho comerla. Anhelo el hierro. Me gusta mantenerlo equilibrado para darle energía a mi cuerpo y que esté saludable".

Cocinar la propia comida

Emily cocina su comida (tanto como le es posible) porque afirma que esa es la mejor manera de saber cuánta sal, azúcar u otros ingredientes le está proporcionando a su cuerpo. Ella se asegura de que sean cantidades saludables.

Tomar agua

Antes de acostarse Emily toma un poco de agua. Este es un secreto que muchos especialistas recomiendan ya que afirman al hacerlo el metabolismo tiene que trabajar el doble para calentarse y así quema más calorías.

Darse un respiro

"Creo que es realmente importante darse un descanso", afirmó Emily. Agregó que no es de la clase de chicas que come solamente ensalada, y aunque no anhela ingerir papas fritas todo el tiempo, sí lo hace a veces.

Claro, junto con su dieta Emily afirma que también realiza ejercicio.

