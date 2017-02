Porque todas odiamos que se nos mueva el "gordito" de los brazos.

Por Karen Hernández

Una de las zonas más difíciles de mantener en forma es la zona de los tríceps (la parte posterior de los brazos). Y es que es muy fácil que olvidemos trabajar esta zona, provocando que nos queden los molestos "gorditos" flácidos y con aspecto de un delicioso (pero molesto) pastelillo relleno. Lo peor viene cuando los agitamos y se ven como "alitas de murciélago", "salero" o "brazos de tamalero", como decimos en México.

Muchas de nosotras descuidamos esta zona porque no pasamos de la zona de cardio o de las clases grupales, por miedo de realizar entrenamientos con pesas. Lo ciertos es que existen muchos mitos en torno a esto que debemos eliminar de nuestra cabeza. No, las pesas no nos hará cuerpo de hombre, por el contrario, serán un gran aliado para deshacernos de la grasa acumulada en los brazos.

Claro, no tienes que cargar el equivalente a cinco elefantes, basta con añadir un poco de peso para hacer los ejercicios sin lastimarte. Lo mejor es que existen diferentes elementos que puedes usar y que le agregarán dinamismo a tu rutina, además de que no necesitas estar encerrada en el gimnasio para hacerlo.

Gym Virtual

Rutina sin peso (pero con sudor y dolor garantizado)

¿Qué tal un poco de cardio para tonificar los brazos?

Y el baile también te puede ayudar a tonificar el área

