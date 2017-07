¡Recuerda que todo lo debes hacer siempre bajo supervisión de un experto en la saluda!

Por Karen Hernández

¿Te has puesto a pensar qué hacen las celebridades como Jennifer López y Shakira para verse siempre deslumbrantes en la alfombra roja? Sí, tiene que ver con sus costosos atuendos y joyas, no, no todo son cirugías y levantamiento con bisturí.

Aún cuando crees que lo tienen todo, las famosas también tienen que hacer sacrificios con su alimentación así como considerar una rutina de gimnasio. Claro que los sacrifios no significan dejar de comer hasta quedarte a los huesos, sino aprender a incluir todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar bien sin consumir de más.

La dieta Low Carb de Jennifer López

Se refiere a una dieta "pobre en hidratos de carbono", es decir, en azúcares. Eliminando los azúcares de su alimentación e ingiriendo más proteínas que hidratos, Jen logró perder 20 kilos después de tener a sus mellizos. En entrevista con US Weekly, JLo aseguró que sus comidas jamás incluyen alimentos procesados y casi todo lo que come es orgánico. En su almuerzo incluye salmón y una ensalada de verduras, además de un batido especial que incluye almendras y espinacas.

La dieta Atkins de Kim Kardashian

Para bajar de peso, Kim incluye mucho pollo en sus comidas, procurando no rebasar las 1,800 calorías por día, además de beber dos litros de agua cada día. Esta dieta implica muy pocos carbohidratos, mucha proteína y mucha grasa sana (aceite de oliva, pescados). El régimen Atkins elimina algunos alimentos de la dieta de Kim como azúcares, las galletas, las harinas y arroz blanco.

Dieta de Shakira Tracy Anderson

La entrenadora de famosas, Tracy Anderson, es conocida por hacer intensos planes de alimentación para Madonna, sin embargo, con la colombiana no fue tan estricta y logróa armar un plan saludable y bajo en calorías para bajar de peso y hacer músculo. Así, la cantante puede comer pan tostado, frutas y jugo en el desayuno, así como carnes magras como pollo, pavo o pescado en la comida. Las verduras no deben faltar y son la mejor opción para la cena. En este plan es importante hacer al menos una colación al día de frutas.

La dieta pura fibra de Beyoncé

La sensual Beyoncé siempre ha demostrado tener un cuerpo envidiable gracias a sus poderosas curvas. Hoy es madre de tres pequeños y para mantenerse en forma, ha encontrado el truco para evitar subir de peso: alimentos ricos en fibra para reducir la sensación de hambre y perder peso. Esto incluye frutas, verduras y cereales (arroz y legumbres), los cuales por naturaleza son bajos en grasa. Este régimen por supuesto ayuda a que la cantante tenga una rápida digestión.

Dieta de Khloe Kardashian

La hermana menor de las Kardashian lidió con muchas subidas y bajadas de peso pero ahora se ve mejor que nunca, pues tras perder 18 kilos, logró una figura esbelta y fitness gracias a que comenzó una rutina de ejercicio constante y una alimentación saludable. ¿El secreto? Dejae el queso y la leche, así como alimentos ricos en azúcares refinados como los dulces. Así, la socialité opta por desayunar claras de huevo (evita la yema porque es fuente de colesterol) con verduras y un plato pequeño de avena con frutilla y para la comida, ensalada con verduras que incluya jitomate, pepino, jícama y calabaza.

