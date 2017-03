Echa un vistazo y te darás cuenta que el yoga no es aburrido como muchas personas piensan

Por Olivia O'Gam

Antes de tomar el #RetoEnergyFitness jamás había hecho yoga, mi vida era totalmente sedentaria. Nunca había reparado en lo malo que es no hacer ejercicio, hasta que noté los cambios que el yoga estaban produciendo en mi cuerpo. Me sentía cansada y me quedaba dormida en cuanto llegaba a casa después del trabajo. Pensé que era normal, pero no era así, mi cuerpo necesitaba ejercicio y el cansancio excesivo era una señal que había estado ignorando.

Esta semana quiero compartirles un poco más acerca de las disciplinas que estoy practicando como parte del reto y que me han ayudado a tener energía, tonificar el cuerpo y a afinar la cintura.

- Hatha yoga. Es una de mis clases favoritas y lo es porque me relaja y me ha ayudado a tonificar las piernas. A la semana de comenzar a practicar yoga, sentía las piernas más firmes. Se trata de un tipo de yoga en que se practican asanas o posturas que contribuyen a que tu cuerpo adquiera elasticidad y firmeza.

Se dice que cuando practicas hatha yoga, puedes liberar diversos elementos espirituales que repercuten en tu cuerpo. Así que si estás muy tensa, ve a tu clase y aunque te cueste trabajo, sigue las rutinas. Al final de la clase te sentirás mucho mejor.

Otra de las cosas que me gusta es que trabajas por intención. A veces le dedicas la clas a una persona, sentimiento o situación. Es como mandar energía positiva hacia una persona o situación que más lo necesite. Lo mejor que con esta disciplina puedes quemar hasta 280 calorías en cada clase.

- Vinyasa yoga. Esta clase es un desafío porque trabajas con posturas potentes que requieren de una gran fuerza, equilibrio y elasticidad. Ninguna clase es igual a la anterior, sudas muchísimo y fortaleces el cuerpo y la mente. Disfruto esta clase, aunque no puedo hacer todas las rutinas completas ya que padezco del corazón, pero voy a mi ritmo y hago lo que puedo.

¿Te han dicho que yoga es aburrido? ¡Esta clase te demostrará que no es así! Por medio de inhalaciones y exhalaciones pasarás de una postura desafiante a otra. En cada sesión puedes quemar hasta 370 calorías.

- Of The Wall. El yoga no es un simple ejercicio, te ayude a afrontar retos de la vida cotidiana. No lo supe el primer día de práctica, sino tiempo después. Cuando inicié esta clase sentía mucho miedo y es que las posturas se hacen auxiliándote con un cinturón que clavas en la pared y que te sostiene de cabeza o con los pies fuera del suelo.

Aquí trabajas mucha fuerza, equilibrio y te ayuda a enfrentarte a tus temores cotidianos. Pensé que nunca dejaría de temer caerme estando de cabeza, pero hoy lo he superado y me siento feliz de tomar nuevos retos cada día. Este tipo de yoga te da energía y te ayuda a quemar de 300 a 400 calorías en una clase.

Si quieres desarrollar más la confianza en ti misma, esta es la clase que debes tomar. No tengas miedo, ve a tu propio ritmo.

