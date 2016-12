Despreocúpate durante las fiestas de fin de año con la recomendación que compartió la boricua.

Por: Redacción de Nueva Mujer

La Navidad puede ser una tortura para muchas féminas que intentan mantener su dieta en las festividades de fin de año. Esto porque la comida puertorriqueña, además de ser sabrosa, tiende a ser alta en carbohidratos y eso hace que aumenten de peso considerablemente.

La cantautora, Kany García, conocedora de sus raíces, lo sabe muy bien y para ello tiene un truco que le es útil esta temporada. ¿De qué se trata? Según explicó la intérprete de Limonada, se trata de correr en ayuna.

"El truco que tengo para mantener el balance en las navidades, que es cuando más se come, es que hago corridas en ayuna. Me voy a trotar, por lo menos tres millas en ayuna y ya como lo que sea. Te lo juro que no engordas", aseguró en una entrevista con Telemundo.

"Trato, en navidades, de levantarme y si lo mínimo que tengo son 20 minutos, 20 minutos (me voy) a trotar y por la tarde, antes de hacer esa última comida, corro un ratito más", añadió a la cadena de televisión. Y es que cuando García piensa en mantenerse en forma, "correr se vuelve el número uno porque realmente es lo más que disfruto hacer".

Comúnmente, la conocida artista trata de cuidar su dieta y de visitar al gimnasio tres o cuatro veces a la semana para mantener su figura.

