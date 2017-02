La cantante comparte qué ejercicios realiza para mantenerse en forma

Por Andrea Sánchez

En diciembre de 2016 María León, vocalista del grupo Playa Limbo, confirmó su salida de la agrupación musical. Una de las razones fue el papel protagónico que consiguió en la serie 'Guerra de ídolos' de Telemundo.

María, que siempre ha tenido un cuerpo atlético, le ha dedicado más tiempo que nunca a ejercitarse y mantenerse en forma. A través de su cuenta de Instagram mantiene informados a sus seguidores sobre sus rutinas de ejercicio para verse espectacular.

Aunque ella misma declaró que no solía compartir sus rutinas de 'pole dance', busca inspirar a la mujeres que, como ella, han experimentado incidentes que las han alejado de la actividad física. "Hace mes y medio estuve en un accidente de coche (en el que yo no iba manejando) y terminé con algunos golpes y un esguince cervical de segundo grado que me dejó muy adolorida y en reposo un mes más. Se los comparto ahora porque me está costando mucho trabajo regresar a entrenar después de un año de intermitencia por lesiones. Pero quiero decirles que siempre se puede volver a empezar una y mil veces si es necesario para conseguir lo que uno quiere. Si trabajas duro y va tu pasión de por medio, nada ni nadie puede evitar que lo logres", escribió a través de Instagram.

El 'pole dance' es uno de sus mayores secretos de belleza, lo practica y gracias a él tiene esas piernas de impacto.

Hace dos semanas que regresé a entrenar y poco a poco voy recuperando metas que ya había alcanzado aunque me saben como si fuera la primera vez. Gracias a todos los llenan de mis días de fortaleza, con sus porras y su cariño personalmente o a través de palabras sanadoras. 🙏😘 @b3rn7 Gracias por la paciencia y tus súper combos matadores. 💪❤ #PasoAPasito #Polefitness #Siquierespuedes #Gratitud Un vídeo publicado por María León (@sargentoleon) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 12:15 PST

No sólo se sube al tubo, también aprovecha para hacer cardio en la caminadora mientras canta un poco.

Cantardio mañanero...😰🎶😌 #UnaYOtraVez #Entrenando #AgarrandoCondición @soymauromunoz Buen día.😘 Un vídeo publicado por María León (@sargentoleon) el 25 de Ene de 2017 a la(s) 6:54 PST

Sí, practicar 'pole dance' puede se muy divertido, pero también se ocupa de hacer estiramientos a través del yoga, práctica que también comparte a través de Instagram.

Día 3: Estiramiento y relajación. 🙏 Gracias @gabo_nm por la práctica de hoy y siempre ayudarme a salir adelante. 😘 Buen día.🤗 #Mikaela #Yogaencasa #UrdhvaMukhaSvanasana Una foto publicada por María León (@sargentoleon) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 7:23 PST

