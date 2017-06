De la mano de un especialista te decimos cuáles son los métodos más comunes y populares que utilizan las mujeres

Por Braulio Otero Flores*

En México, aproximadamente 60% de los embarazos no planeados se presenta en adolescentes entre 15 y 19 años. Por otra parte, la tasa de embarazos no deseados es de 37% en mujeres de más de 35 años. Un embarazo no planeado es aquel en el que hubo ausencia de métodos anticonceptivos, mientras que un embarazo no deseado es aquel que llega de improviso por alguna falla en el método de planificación.

Actualmente dentro del sector público de nuestro país contamos con 14 métodos anticonceptivos temporales y 2 definitivos. En el primer grupo están los hormonales como la inyección, dispositivos intrauterinos, las píldoras, el parche y el implante subdérmico. En el segundo grupo tenemos la vasectomía y la salpingoclasia (ligadura de trompas).

DESCUBRE MÁS:

Uno

El uso de anticonceptivos tradicionales como el coito interrumpido o el ritmo va en declive de 6.4% a 4.8% debido a la poca efectividad que han presentado. Mientras que en el post-evento obstétrico (después de un parto, aborto o cesárea) la escala ascendente de mayor uso está el dispositivo intrauterino (DIU o T de cobre o el SIU con hormona) 46%, salpingoclasia 30% y los hormonales 23%. En este último grupo, el implante subdérmico ha incrementado su aceptación colocándose en un 7% de uso.

Dos

Los métodos de larga duración están siendo la mejor opción para evitar embarazos no planeados, debido a su efectividad mayor al 99% y a su reversibilidad inmediata, sin olvidar su comodidad, reducción de costos y menor dependencia. Entre los más solicitados se encuentran el implante subdérmico, y el dispositivo intrauterino, siendo el más efectivo entre ellos el implante (una varilla muy pequeña que el médico coloca debajo de la piel en el antebrazo), sugerido para usar por 3 años, el cual se encuentra en nuestro país desde hace 14 años.

Tres

La composición de los anticonceptivos de emergencia también ha evolucionado, cada vez se usa menos la pastilla del día siguiente con hormonas combinadas. Y actualmente se utiliza con una sola hormona en una o dos pastillas que pueden usarse hasta 3 días posteriores al coito no protegido. No se recomienda tomarlas como método regular.

Cuatro

En países europeos, asiáticos y americanos, cada día hay más investigación y pruebas de métodos hormonales para aplicar en hombres. Aunque aún no existe un anticonceptivo ideal para el varón, se estudia la posibilidad de que sea un implante subdérmico combinado con inyecciones o incluso métodos reversibles, como tapones de silicona colocados en el conducto deferente por donde pasan los espermatozoides y que posteriormente podrían disolverse o retirarse haciendo posible la recuperación de la fertilidad en ese varón.

Cinco

El futuro de los anticonceptivos se dirige a desarrollar e implementar el chip subcutáneo que regulará la liberación de hormonas que inhiban el proceso de ovulación. Este chip se podrá controlar a través de dispositivos inteligentes como el celular y su tiempo de duración podrá ser hasta de 15 años.

*Médico cirujano egresado de la facultad de medicina UNAM. Tiene especialidad en ginecología y obstetricia.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

10 ejercicios cardiovasculares que te ayudarán a quemar calorías