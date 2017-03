Es momento de que hagas un espacio en tu agenda para mover tu cuerpo

Por Karen Hernández

Cada vez me sorprendo más con nuestro Reto Energy Fitness, ¡creí que no resistiría tanto tiempo! Conforme han pasado las semanas, me he dado cuenta de lo mucho que mi cuerpo puede hacer pues aún con el cansancio oficinista, hacer ejercicio le ha sentado bastante bien.

Y es que si en algo estamos de acuerdo, es que el estrés que vamos acumulando a lo largo del día con la carga de trabajo, puede ser extremadamente agotadors, ¿pero saben qué? ¡hacer ejercicio te libera de todos los males! Como les he venido diciendo en notas pasadas, yo llevaba una vida muy activa antes de entrar al mundo laboral sin embargo una vez que me uní al sistema, dejé por completo mi actividad física y pasé a postrarme 10 horas a la semana en una silla de oficina. Mi cuerpo se convirtió en un pedazo de carne flácido y sin forma.

DESCUBRE MÁS

En algún punto comencé a sentir que esa falta de movimiento además estaba afectando mi mente pues mi nivel de estrés estaba por los cielos y mi energía por los suelos; estaba de malas o demasiado cansada para todo. Y no es que esta nota sea un comercial barato de "como lo vio en televisión" pero debo decir que gracias a que regresé al ejercicio mi vida dio un giro de 180º.

Un trabajo es agotador en todos los sentidos pero el ejercicio es la mejor terapia para empezar o terminar el día (depende de cada quién). No necesitas gastar lo que te queda de energía trepada durante horas en un aparato, basta con que te propongas hacerlo 30 minutos al día o bien que encuentres una clase divertida dentro del gym para que te sientas motivada a moverte. Puedes hacer spinning, natación, yoga o clases de baile como las que les he contado que tomo.

El ejercicio físico hace que el cuerpo libere endorfinas, sustancias químicas "de la felicidad" que provocan una gran sensación de bienestar; así que si te sientes feliz, estarás más motivada e incrementarás tu productividad diaria. Las endorfinas también producen una sensación de relajación por lo que hacer ejercicio disminuirá tu nivel de estrés y ansiedad, además de que aumentará tu concentración. ¿Te imaginas cómo se refleja esto en tus tareas diarias?

via GIPHY

Dependiendo de las actividades que hagas, trabajarás en diferente nivel tu cuerpo y mente. En mi caso, las clases de Pound, Danza Caliente y Fusion Beat, me han hecho sentir que mi condición ha mejorado (pues son ejercicios cardiovasculares), además de que siento más tonificado mi cuerpo. Bailar mejora la memoria, la concentración y la agilidad mental, disminuye la depresión, aumenta el autoestima y tu creatividad por lo que es un hecho que después de una sesión de baile te sientas como nueva además de con muchas ideas frescas.

Pero estos beneficios de hacer ejercicio a la par de tener una vida oficinista no son un invento para obligarlas a ir a un gimnasio sí porque sí. De hecho existe un estudio de la Universidad de Bristol que sostiene que hacer ejercicio antes de ir a trabajar, o incluso a tu hora de comida, ayuda a eliminar el estrés y favorece el aumento de productividad. Para llegar a esta conclusión, se hizo un experimento en el cual un grupo de trabajadores que practicaba algún ejercicio antes de trabajar, se sentía mucho más motivados ante la carga de trabajo diaria que aquel grupo de trabajadores sedentarios. El estudio arrojó también que el grupo de personas activas mostraba mayor concentración y una mejor organziación de su tiempo, es decir que terminaban antes los pendientes del día. Por supuesto estos también presentaron mejor humor y una mejoría en su desenvolvimiento social laboral.

¿Sorprendente, no? Pues de propia cuenta les puedo decir que hacer ejercicio sí ha sido una gran ayuda pues lejos de fortalecer y moldear el cuerpo, es una gran forma de hacer el agobio cotidiano más ligero. De alguna forma, las ganas de ir al gimnasio y cumplir con mis clases, han contribuido a que potencialice mis horas en la oficina. Lo mejor de todo es que ha creado una conexión especial entre el equipo ya que todas tenemos el objetivo de ser más sanas y libres de estrés. ¡Así que es hora de ponerse de pie y mover el cuerpo! Recuerda que mente sana en cuerpo sano, y viceversa.

via GIPHY

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

¡Limpia tu cuerpo! 15 alimentos detox que deberías consumir todo el año

Y EN VIDEO

Actívate con esta rutina de Yoga