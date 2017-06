Queremos que mejores tu estilo de vida con la guía de cómo empezar a entrenar algún deporte o hacer actividad física. En nuestra primera clase te enseñamos el punto de partida para lograr un cuerpo envidiable.

Por Gabriela Vaca Jaramillo

Puse un límite a mi vida sedentaria. Pues llevaba una rutina demasiado aburrida en los últimos cinco años, se resumía del trabajo a casa y viveversa. Era sorprendente porque en mi adolescencia gané medallas como velocista, jugaba básquet, fútbol y hacía actividades físicas constantemente. De todo ese combo deportivo solo rescaté el fútbol, un deporte que me ha gustado siempre, sin embargo creo que lo practicaba muy esporádicamente desde que me caí con mis tacones y me lesioné el tobillo.

En una de mis entrevistas comprendí que para sobrellevar el día a día con un trabajo bajo presión extrema y con horas extras, de las que perdí la cuenta, necesitaba tiempo para mi. "Piensas que saliendo los fines de semana con tus amigos te desestresas y liberas tu mente. Pues no, este es un pasatiempo mas no una práctica que ayude a tu organismo y por eso debes darle energía a tu cuerpo y a tu vida. Practica algún deporte, ve al gym o simplemente haz bailoterapia", fue la recomendación de un experto en salud al que entrevisté.

En efecto sus palabras retumbaron en mi mente y decidí llevarlo a cabo. Empujé a una de mis compañeras y amiga cercana a este nuevo hábito de vida. Hoy cumplimos un mes en el gimnasio y los cambios no se limitan al aspecto físico, sino al tipo de alimentación y otras conductas cotidianas.

Pero la cuestión aquí es cómo empezar. Jairo Cárdenas, entrenador de Balance Fitness Center, explica que para esta ideal transición parte de hacer una ficha técnica de cada persona para saber hace cuanto tiempo no hace actividad física o no practica algún deporte así como sus medidas y el tipo de alimentación que consume.

Un análisis completo

"Es como que vas a una clínica y te hacen un examen. Hemos tenido casos de fumadores y bebedores. La idea no es limitar de golpe pero si lograr que se deje en su totalidad para desintoxicar al cuerpo.

Si quieres cambiar tu estilo de vida debes ser consiente de que no solo consiste en hacer ejercicios y listo. Va mucho más allá ya que para mejorar la condición física depende de muchos factores como alimentación, horas de sueño, tipo de entrenamiento, etc.

Acá llegan hombres y mujeres obesos que regulan las cargas calóricas de grasas o dulces. La gente piensa que al hacer dieta debe limitarse de todo y es algo erróneo porque incluso para empezar en el ejercicio el cuerpo necesita energía y por ende hay que tener una excelente alimentación", detalla.

Para ello se hace un acompañamiento con nutricionistas cuya indicación para bajar de peso es evitar los excesos de carbohidratos y grasas saturadas, mismos que forman los rollos en la espalda, cadera y cintura. Y algo vital en este punto, es comer cinco veces al día, en lapsos de tres horas y con porciones menores de proteína, frutas, vegetales, hortalizas, etc

El punto de partida

Para iniciar en la actividad deportiva siempre hay que hacerlo con ejercicios cardiovasculares suaves como el spinning, en la elíptica o el uso de la caminadora. "Normalmente el cuerpo tiene una capacidad de adaptación rápida, es decir, se empiezan por los niveles más bajos en las máquinas y se puede ir avanzando de forma progresiva. Por ejemplo, a las dos semanas la persona ya empieza a mantener el trote por más tiempo.

Lo que no puede faltar es el consumo de agua para hidratarse. Quienes tienen una vida sedentaria deben consumir entre un litro y medio a dos de agua y para quienes hacen deporte lo ideal es de tres a cuatro litros diarios.

El secreto para que todo de resultados en menor tiempo y muy efectivos es la constancia. He visto chicas que se inscriben en el gimnasio y piensan que en un mes ya van a estar delgadas y no es así de golpe. Recién al segundo mes pueden empezar a ver los cambios y esto con entrenamientos de 4 a cinco veces por semana con varias actividades de cardio y definición", acota Cárdenas.

Algo imprescindible en cualquier entrenamiento es el estiramiento de los músculos ya que con esto se evitan lesiones musculares. Los movimientos de esto deben ser lentos y progresivos, aunque tu cuerpo debe sentir un nivel de tensión, este no debe causar dolor.

Mientras estés realizando los movimientos de estiramiento, debes mantener una respiración profunda, esto te ayudará a aguantar un poco más la tensión en tus músculos, aunque debes recordar no excederte en los tiempos para estirar.

El momento ideal para estirar es cuando tus músculos se encuentren calientes, esto lo logras con el calentamiento previo que piensas realizar. Si estás haciendo un calentamiento específico, puedes aprovechar y estirar con lentitud cada músculo que se verá involucrado en el ejercicio que vas a realizar.

Balance Firness Center auspicia a varios deportistas en varias disciplinas como rugby, ciclismo, atletas, maratonistas, entre otros. La práctica constante de ellos ha permitido mejorar la condición y resistencia física.

A continuación presentamos a nuestros entrenadores, Edwin Gaona y Byron López, con quienes iremos siguiendo la rutina de entrenamiento. ¡Que empiece el reto de Mujer Fitness!